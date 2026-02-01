Trei români, prinşi pe Otopeni cu 9.000 de pachete de ţigări. De unde veneau

Polițiștii de frontieră au prins trei cetățeni români care veneau din Emiratele Arabe Unite și aveau nedeclarate în bagaje aproape 9.000 de pachete de țigări.

Sâmbătă, poliţiştii de frontieră din Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat trei bărbați, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 26 și 43 de ani, informează Mediafax. Bărbații veneau din Emiratele Arabe Unite și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat.

Polițiștii de frontieră fac cercetări pentru contrabandă

Poliţiştii și vameșii au controlat bagajele de cală ale acestorași au găsit ascunsă şi nedeclarată o cantitate semnificativă de pachete de ţigări netimbrate, inscripţionate cu numele unei mărci cunoscute.

În bagajele fiecăruia se aflau 58.400 țigarete, iar în urma inventarierii a rezultat, în total, cantitatea de 175.200 ţigarete (8.760 pachete). Țigările au fost reținute de autoritatea vamală, iar polițiștii de frontieră fac cercetări pentru contrabandă.

