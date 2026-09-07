Președintele american Donald Trump a relansat controversa privind schimbarea denumirilor unor locuri din SUA. După ce a anunțat că va redenumi Lacul Ontario în Lacul Americii, acum a pus ochii și pe statul New Mexico.

Statul american căruia Donald Trump vrea să-i schimbe numele după 463 de ani - ProfiMediaImages

Donald Trump vrea să schimbe numele statului New Mexico în New America (Noua Americă). Propunerea a fost făcută duminică, 6 septembrie, într-o postare pe Truth Social.

Trump: "New America e mai prestigios și sună mai frumos"

Donald Trump a distribuit o imagine modificată a hărții statului New Mexico, în care termenul "Mexico" era tăiat și înlocuit cu "America".

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Președintele american a susținut că mai multe persoane i-ar fi sugerat schimbarea numelui și a apreciat că "New America" ar fi o denumire "mai prestigioasă și mai frumoasă" pentru locuitorii statului, despre al cărui potențial a vorbit elogios.

Casa Albă a redistribuit ulterior i maginea, amplificând astfel mesajul președintelui.

Guvernatoarea statului respinge ideea

Propunerea lui Trump a fost respinsă rapid de guvernatoarea Michelle Lujan Grisham.

Aceasta a apărat denumirea actuală, subliniind caracterul istoric al numelui "New Mexico". Potrivit relatărilor din presa internațională, guvernatoarea a sugerat că astfel de controverse distrag atenția de la probleme mai importante.

Mai întâi a pus ochii pe Lacul Ontario

Inițiativa privind New Mexico vine după alte demersuri controversate ale lui Donald Trump de modificare a unor denumiri geografice.

În 2025, președintele american a promovat schimbarea numelui Golfului Mexic în Golful Americii. Mai recent, în august 2026, Trump a semnat un decret prin care administrația americană a început să folosească denumirea Lake America pentru Lake Ontario.

Poate Trump să schimbe numele statului?

Spre deosebire de modificarea denumirilor utilizate de anumite instituții federale, schimbarea oficială a numelui unui stat american este o denumire mai complexă.

New Mexico este unul dintre cele 50 de state americane, iar denumirea sa este consacrată constituțional și legislativ. Prin urmare, o simplă postare a președintelui nu schimbă numele statului.

Deocamdată, mesajul lui Trump apare mai degrabă ca o propunere politică și simbolică decât o procedură oficială de redenumire.

New Mexico, atestat acum 463 de ani

Statul a fost descoperit de exploratorii spanioli acum mai bine de 400 de ani. După expediții succesive, colonizatorii spanioli au denumit regiunea "Nuevo Mexico" în anul 1563.

Ca stat oficial al SUA, New Mexico a intrat în Uniune la 6 ianuarie 1912, adică acum 114 ani.