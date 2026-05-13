eBay a respins oferta de preluare de 56 de miliarde de $ făcută de GameStop, spunând că este "neconvingătoare"

eBay a respinsa oferta de achiziție în valoare de 56 de miliarde de dolari venită din partea GameStop, considerând-o "neconvingătoare și lipsită de atractivitate". Potrivit CNBC, compania și-a exprimat rezerve atât în privința modului în care ar urma să fie finanțată tranzacția, cât și legat de absența unor beneficii strategice evidente, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 07:08
Compania de jocuri video condusă de Ryan Cohen propusese să cumpere platforma de comerţ online pentru 125 de dolari pe acţiune, într-o tranzacţie mixtă, în numerar şi acţiuni.

Consiliul de administraţie al eBay a transmis că există îngrijorări serioase privind finanţarea tranzacţiei, riscurile operaţionale şi nivelul ridicat al datoriei pe care l-ar genera acordul.

Mai mulţi analişti de pe Wall Street au criticat oferta, spunând că există puţine sinergii reale între cele două companii şi punând sub semnul întrebării capacitatea GameStop de a finanţa achiziţia.

Acţiunile eBay au crescut cu aproximativ 24% de la începutul anului, compania continuând procesul de restructurare şi consolidare a segmentelor profitabile precum colecţionabilele şi produsele de lux second-hand.

ebay gamestop oferta wall street
