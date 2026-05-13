eBay a respins oferta de preluare de 56 de miliarde de $ făcută de GameStop, spunând că este "neconvingătoare"

eBay a respinsa oferta de achiziție în valoare de 56 de miliarde de dolari venită din partea GameStop, considerând-o "neconvingătoare și lipsită de atractivitate". Potrivit CNBC, compania și-a exprimat rezerve atât în privința modului în care ar urma să fie finanțată tranzacția, cât și legat de absența unor beneficii strategice evidente, informează News.ro.

Compania de jocuri video condusă de Ryan Cohen propusese să cumpere platforma de comerţ online pentru 125 de dolari pe acţiune, într-o tranzacţie mixtă, în numerar şi acţiuni.

Consiliul de administraţie al eBay a transmis că există îngrijorări serioase privind finanţarea tranzacţiei, riscurile operaţionale şi nivelul ridicat al datoriei pe care l-ar genera acordul.

Mai mulţi analişti de pe Wall Street au criticat oferta, spunând că există puţine sinergii reale între cele două companii şi punând sub semnul întrebării capacitatea GameStop de a finanţa achiziţia.

Acţiunile eBay au crescut cu aproximativ 24% de la începutul anului, compania continuând procesul de restructurare şi consolidare a segmentelor profitabile precum colecţionabilele şi produsele de lux second-hand.

