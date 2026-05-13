Eurovision 2026. Republica Moldova, printre primele calificate în finală. România intră în competiţie joi

Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Republica Moldova, Israel, Serbia, Croaţia, Lituania şi Polonia s-au calificat în finala Eurovision din 16 mai. România va intra în concurs joi, în cea de-a doua semifinală. Reprezentanta ţării noastre, Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă a treia, cu piesa "Choke Me".

Marţi seară, 15 concurenţi s-au întrecut în prima semifinală, la Wiener Stadthalle din Viena.

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, a cântat "Viva, Moldova". Au mai concurat Suedia, Portugalia şi Israel, precum şi două dintre marile favorite la câştigarea trofeului: Finlanda şi Grecia. Boy George, vedeta anilor '80, a apărut pe scenă alături de cântăreaţa Senhit care reprezintă San Marino.

Calificate automat în marea finală, Germania (Sarah Engels, cu piesa "Fire") şi Italia (Sal Da Vinci, cu piesa "Per Sempre Sì") şi-au prezentat piesele în uralele spectatorilor.

Printre favoriţii concursului este şi reprezentantul Israelului, Noam Bettan, care cântă în ebraică, franceză şi engleză, şi al cărui videoclip a fost vizionat de 3,4 milioane de ori pe canalul oficial de YouTube al Eurovisionului, o performanţă cu mult peste medie.

Ediţia din acest an a concursului Eurovision este afectată de cel mai important boicot din cei 70 de ani de istorie ai săi, din cauza prezenţei Israelului.

Posturile publice de televiziune din Spania, Irlanda şi Slovenia au anunţat că nu vor difuza cel mai mare concurs de muzică din lume, calificat drept "circ" de postul sloven RTV.

Concurenţii din prima semifinală Eurovision 2026

Republica Moldova- Satoshi, "Viva, Moldova!"

Suedia – Felicia – "My System"

Croaţia – Lelek – "Andromeda"

Grecia – Akylas – "Ferto"

Portugalia – Bandidos do Cante – "Rosa"

Georgia – Bzikebi – "On Replay"

Finlanda – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – "Liekinheitin"

Muntenegru – Tamara Zivkovic – "Nova Zora"

Estonia – Vanilla Ninja – "Too Epic To Be True"

Israel – Noam Bettan – "Michelle"

Belgia – Essyla – "Dancing on the Ice"

Lituania – Lion Ceccah – "Solo Quiero Mas"

San Marino – Senhit – "Superstar"

Polonia – Alicja – "Pray"

Serbia – Lavina – "Kraj Mene"

La TVR, semifinalele vor fi prezentate de Bogdan Stănescu şi Ilinca Băcilă, iar finala din 16 mai, de Bogdan Stănescu şi Kyrie Mendel.

Alexandra Căpitănescu va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia şi Letonia, pentru un loc în marea finală.

Sub sloganul "United by Music", Eurovision Song Contest 2026 are loc la Viena. 25 de ţări vor evolua în marea finală.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa "Wasted Love".

