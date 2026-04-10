Condamnare record în Rusia: 19 ani de închisoare pentru un fost ministru adjunct al Apărării

Un tribunal militar din Rusia l-a condamnat vineri la 19 ani de închisoare pe fostul ministru adjunct al apărării, Pavel Popov, într-un dosar de corupție, potrivit Reuters, relatează Agerpres.

de Redactia Observator

la 10.04.2026 , 17:13
Aceasta este cea mai aspră sentinţă de până acum într-o serie de cazuri similare din cele mai înalte eşaloane ale ierarhiei militare ruse.

Cum a devenit un proiect simbol al armatei ruse subiect de anchetă

Popov, în vârstă de 69 de ani, a fost arestat în vara anului 2024 pentru suspiciune de fraudă legată de construcţia Parcului Patriot, o atracţie turistică cu tematică militară din apropierea Moscovei, unde sunt expuse o gamă largă de armamente ruseşti şi sovietice. Acesta a pledat nevinovat.

Un alt fost oficial de rang înalt al Ministerului Apărării, generalul-maior Vladimir Şesterov, a fost condamnat la 6 ani de închisoare în iulie anul trecut, în legatură cu frauda de la parcul tematic, al cărui director este, de asemenea, judecat.

Materiale din proiect, folosite pentru proprietatea personală

Potrivit anchetatorilor, Popov, începând din 2021, a deturnat diverse materiale de la construcţia parcului tematic către propria casa de la ţară.

El se alătură unui număr de cel puţin 12 oficiali implicaţi în cel mai mare val de scandaluri de corupţie care a lovit Ministerul Apărării în ultimii ani.

Un alt fost ministru adjunct al apărării, Timur Ivanov, a fost condamnat la 13 ani de închisoare în iulie 2025 pentru luare de mită şi delapidare.

Un al treilea, Ruslan Ţalikov, a fost acuzat de infracţiuni similare luna trecută.

