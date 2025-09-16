Antena Meniu Search
Conflict deschis între Marea Britanie și Musk. Guvernul de la Londra îl acuză că încurajează violenţa

Conflict deschis între guvernul Marii Britanii și Elon Musk. Downing Street a denunţat "limbajul periculos şi inflamtor" utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestaţiei care a adunat sâmbătă între 110.000 şi 150.000 de persoane la Londra. 

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 09:19

Demonstraţia, organizată la îndemnul extremei drepte, a avut o amploare fără precedent, iar faptul că Elon Musk a susţinut o intervenţie online a pus paie pe foc. Cel mai bogat om al lumii le-a spus celor prezenţi că vor fi invadaţi de violenţă, aşa că trebuie să riposteze sau să moară.

Afirmaţia l-a oripilat pe premierul Keir Starmer, care a anunţat, prin intermediul unui comunicat, că Regatul Unit este o ţară justă, tolerantă şi respectabilă, Elon Musk nu s-a limitat la a-i îndemna pe britanici să lupte.

Le-a spus că trebuie să dea jos Guvernul, pentru că Marea Britanie suferă o eroziune rapidă din cauza unei imigraţii masive şi necontrolate. Mai mult, Musk le-a indicat că nu ar fi rău să dizolve Parlamentul şi să fie organizate noi alegeri.

elon musk marea britanie protest extrema dreapta
