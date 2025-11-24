Planul de pace în Ucraina propus de UK, Germania și Franța. Principalele diferențe față de planul lui Trump

Marea Britanie, Germania și Franța au pregătit o contrapropunere la planul de pace al americanilor pentru Ucraina. Documentul prevede, printre altele, ca armata ucraineană să aibă un efectiv de 800.000 de militari, față de 600.000 cât prevedea propunerea lui Donald Trump, și inițierea negocierilor teritoriale pornind de la linia actuală a frontului, adică fără ca Ucraina să fie obligată să cedeze restul de aproximativ 5000 km² din Donețk, necucerit de trupele ruse.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat, după discuțiile de pace de la Geneva, că duminică s-au înregistrat progrese semnificative, însă susține că "nu a auzit nimic" despre contrapropunerea formulată de reprezentanții europeni, deși s-a întâlnit cu consilieri pe probleme de securitate națională din Marea Britanie, Germania și Franța.

Planul american în 28 de puncte a fost puternic criticat pentru că ar favoriza excesiv Moscova, obligând Ucraina să cedeze teritorii vaste Rusiei, să își reducă armata și interzicând prezența trupelor NATO pe teritoriul țării. Planul european este mult mai favorabil Ucrainei, potrivit Reuters. Contrapropunerea, redactată de cele trei mari puteri europene, Marea Britanie, Franța și Germania, are la bază planul american, pe care îl parcurge punct cu punct, oferind sugestii de modificări și eliminări.

Textul este următorul, potrivit Reuters:

Articolul continuă după reclamă

1. Va fi reconfirmată suveranitatea Ucrainei.

2. Va fi încheiat un acord total și complet de neagresiune între Rusia, Ucraina și NATO. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi clarificate.

3. (Punctul 3 preluat din planul american a fost șters. Potrivit Reuters, acesta menționa că "se așteaptă ca Rusia să nu-și invadeze vecinii, iar NATO să nu se mai extindă".

4. După semnarea acordului de pace, va avea loc un dialog între Rusia și NATO pentru a aborda toate preocupările de securitate și a crea un mediu de dezescaladare care să asigure securitatea globală și să crească oportunitățile de conectivitate și cooperare economică viitoare.

5. Ucraina va primi garanții de securitate solide.

6. Dimensiunea armatei ucrainene va fi limitată la 800.000 de persoane pe timp de pace.

7. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, consens care în prezent nu există.

8. NATO este de acord să nu staționeze permanent trupe sub comanda sa în Ucraina pe timp de pace.

9. Avioane de luptă ale NATO vor fi staționate în Polonia.

10. Garanții de securitate din partea SUA în stilul Articolului 5 al NATO:

a. SUA va primi compensații pentru aceste garanții;

b. Dacă Ucraina invadează Rusia, pierde aceste garanții;

c. Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar coordonat robust, toate sancțiunile vor fi reinstaurate şi vor fi retrase orice recunoaștere teritorială sau orice alt beneficiu din acest acord.

11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe termen scurt la piața europeană în timp ce este evaluat procesul de aderare.

12. Pachet global robust de reconstrucție pentru Ucraina, care include (dar nu se limitează la următoarele):

a. Crearea unui fond de dezvoltare pentru Ucraina, destinat investițiilor în industrii, inclusiv tehnologie, centre de date și proiecte AI;

b. SUA va colabora cu Ucraina pentru a reface, moderniza și opera infrastructura de gaze a țării, inclusiv conducte și instalaţii de stocare;

c. Efort comun de reconstrucție și modernizare a zonelor afectate de război;

d. Dezvoltarea infrastructurii;

e. Exploatarea resurselor minerale și naturale;

f. Un pachet financiar special va fi dezvoltat de Banca Mondială pentru a sprijini aceste eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată gradual în economia globală:

a. Relaxarea sancțiunilor va fi discutată și convenită etapizat și de la caz la caz;

b. SUA vor semna un acord de cooperare economică pe termen lung cu Rusia, vizând dezvoltări comune în energie, resurse naturale, infrastructură, AI, centre de date, proiecte în Arctica și alte oportunități economice comune;

c. Rusia va fi invitată să revină în G8.

14. Ucraina va fi reconstruită complet și va fi compensată financiar, inclusiv cu activele suverane rusești înghețate până la plata daunelor de către Rusia.

15. Se va forma o forță comună de securitate cu participarea SUA, Ucrainei, Rusiei și Europei pentru promovarea și aplicarea prevederilor acestui acord.

16. Rusia va adopta prin lege o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. SUA și Rusia vor conveni asupra extinderii tratatelor de neproliferare nucleară și control, inclusiv Fair Start.

18. Ucraina este de acord să rămână stat non-nuclear în cadrul TNP (n.r. Tratatul de Neproliferare Nucleară).

19. Centrala nucleară Zaporojie va fi repornită sub supravegherea AIEA (n.r. Agenția Internațională pentru Energie Atomică), iar energia produsă va fi distribuită echitabil (50%-50%) între Rusia și Ucraina.

20. Ucraina va adopta reglementările UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.

21. Ucraina se angajează să nu-și recupereze teritoriile suverane ocupate prin mijloace militare. Negocierile pentru schimburi teritoriale vor porni de la linia de contact actuală (linia de front).

22. După stabilirea aranjamentelor teritoriale, atât Federația Rusă, cât și Ucraina se angajează să nu le modifice prin forță. Garanțiile de securitate nu se vor aplica în caz de încălcare a acestui angajament.

23. Rusia nu va împiedica utilizarea de către Ucraina a fluviului Nipru în scopuri comerciale și vor fi încheiate acorduri pentru transportul liber al cerealelor prin Marea Neagră.

24. Se va constitui un comitet pentru rezolvarea problemelor umanitare:

a. Toți prizonierii și cadavrele vor fi schimbați conform principiului "toți pentru toți"

b. Toți deținuții civili și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii

c. Se va derula un program de reunificare familială

d. Se vor lua măsuri pentru a aborda suferințele victimelor conflictului.

25. Ucraina va organiza alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului de pace.

26. Se vor lua măsuri pentru a aborda suferințele victimelor conflictului.

27. Acordul va avea caracter juridic obligatoriu. Implementarea va fi monitorizată și garantată de un Consiliu al Păcii, prezidat de Donald J. Trump. Vor exista penalități pentru nerespectare.

28. După acceptarea memorandumului de către toate părțile, încetarea focului va intra imediat în vigoare, odată cu retragerea ambelor părți la punctele convenite pentru a permite punerea în aplicare a acordului. Modalitățile de respectare a încetării focului, inclusiv monitorizarea, vor fi convenite de ambele părți sub supravegherea SUA.

Citeşte aici textul integral al planului de pace în Ucraina în 28 de puncte al lui Donald Trump

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu? Apelez la agenţi imobiliari Caut pe cont propriu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰