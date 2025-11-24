Antena Meniu Search
Discuţiile despre planul de pace în Ucraina s-au încheiat cu progrese semnificative. Delegaţiile şi-au exprimat mulţumirea, dar au anunţat că mai snt câteva lucruri asupra cărora trebuie să se pună de acord. La discuţii au participat şi trimişi europeni care au prezentat o o versiune modificată a planului de pace elaborat de americani.

de Redactia Observator

la 24.11.2025 , 08:39

Întâlnirea de la Geneva dintre americani şi ucraineni a fost caracterizată de secretarul de stat Marco Rubio ca fiind cea mai productivă de până acum. Cu toate astea, discuţiile vor continua şi astăzi.

Rubio nu a oferit prea multe detalii despre ce s-a discutat în spatele uşilor închise. Oficialul american a declarat în faţa camerelor că îşi doreşte ca planul să fie acceptat de Ucraina cât repede, pentru că Donald Trump i-a dat lui Volodimir Zelenski un termen limită - joi, ziua în care Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoştinţei.

La discuţii au participat şi trimişi europeni care au venit la masa negocierilor cu o versiune modificată a planului de pace elaborat de SUA.

Documentul propune, printre altele, ca efectivele militare ale Ucrainei să fie limitate la 800.000 de soldați pe timp de pace, în loc de limita de 600.000 propusă de acordul american. De asemenea, ucrainenii vor trebui să primească o garanţie de securitate din partea Statelor Unite, similară cu articolul 5 al NATO.

Mai mult, ţara atacată va fi complet reconstruită şi despăgubită financiar, inclusiv prin intermediul activelor suverane ruseşti care vor rămâne îngheţate până când Rusia va compensa daunele cauzate Ucrainei. În plus, Europa își arată disponibilitatea de a-l reprimi pe Vladimir Putin în G8.

Progresele făcute de cele două delegaţii la Geneva au fost lăudate şi de Volodimir Zelenski.

Şi Donald Trump s-a declarat mulţumit de întâlnire, asta după ce, în timpul zilei, i-a criticat pe oficialii de la Kiev.

Între timp, Rusia a lansat un nou atac în Harkov - 4 persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite.

