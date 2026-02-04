Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) estimează că, în anul precedent, Rusia ar fi alocat aproape 50% din bugetul său național și în jur de 10% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli militare.

Potrivit BND, Rusia cheltuiește mult mai mult pentru război și forțele armate decât a declarat oficial în ultimii ani, conform serviciului de informații din Germania (BND), citat de presa ucraineană.

Bugetul apărării al Rusiei a crescut semnificativ în fiecare an de la începutul războiului împotriva Ucrainei, în februarie 2022. În plus, oficialii serviciilor germane de informații notează că interpretarea rusească a termenului "cheltuieli de apărare" diferă substanțial de definiția utilizată de NATO.

O analiză detaliată a datelor bugetare efectuată de BND arată că bugetul real al apărării al Rusiei în ultimii ani a fost cu 66% mai mare decât cel raportat oficial.

Cheltuielile nedeclarate includ, de exemplu, proiecte de construcție realizate de Ministerul Apărării, proiecte IT militare și plăți sociale către membrii forțelor armate.

În consecință, cheltuielile militare au reprezentat aproximativ jumătate din bugetul total al Rusiei și circa 10% din PIB-ul țării în 2025.

Aceste fonduri sunt folosite nu doar pentru războiul împotriva Ucrainei, ci și pentru crearea și extinderea unor capacități militare suplimentare, în special în apropierea flancului estic al NATO, subliniază BND.

Serviciul de informații evidențiază că aceste cifre ilustrează clar amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru Europa.

