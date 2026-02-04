Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Rusia cheltuie de două ori mai mult pentru apărare decât recunoaște oficial, potrivit serviciilor germane

Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) estimează că, în anul precedent, Rusia ar fi alocat aproape 50% din bugetul său național și în jur de 10% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli militare.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 20:34
Rusia cheltuie de două ori mai mult pe armată decât recunoaște oficial, potrivit serviciilor secrete germane - Hepta

Potrivit BND, Rusia cheltuiește mult mai mult pentru război și forțele armate decât a declarat oficial în ultimii ani, conform serviciului de informații din Germania (BND), citat de presa ucraineană.

Bugetul apărării al Rusiei a crescut semnificativ în fiecare an de la începutul războiului împotriva Ucrainei, în februarie 2022. În plus, oficialii serviciilor germane de informații notează că interpretarea rusească a termenului "cheltuieli de apărare" diferă substanțial de definiția utilizată de NATO.

O analiză detaliată a datelor bugetare efectuată de BND arată că bugetul real al apărării al Rusiei în ultimii ani a fost cu 66% mai mare decât cel raportat oficial.

Articolul continuă după reclamă

Cheltuielile nedeclarate includ, de exemplu, proiecte de construcție realizate de Ministerul Apărării, proiecte IT militare și plăți sociale către membrii forțelor armate.

În consecință, cheltuielile militare au reprezentat aproximativ jumătate din bugetul total al Rusiei și circa 10% din PIB-ul țării în 2025.

Aceste fonduri sunt folosite nu doar pentru războiul împotriva Ucrainei, ci și pentru crearea și extinderea unor capacități militare suplimentare, în special în apropierea flancului estic al NATO, subliniază BND.

Serviciul de informații evidențiază că aceste cifre ilustrează clar amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru Europa.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia serviciu secret germania armata
Înapoi la Homepage
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem”
Coreea de Nord a executat copii de liceu pentru că s-au uitat la Squid Game. „Când aveam 16 ani ne duceau ca să vedem”
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
Comentarii


Întrebarea zilei
Reparaţi sau înlocuiţi electrocasnicele care se strică?
Observator » Ştiri externe » Rusia cheltuie de două ori mai mult pentru apărare decât recunoaște oficial, potrivit serviciilor germane