Copil de 2 ani, abandonat în portbagajul maşinii de părinţii care voiau să ia masa în oraş, în Austria

Un copil de doar 2 ani a fost salvat de polițiști după ce a fost găsit închis în portbagajul unei mașini parcate în Viena. Părinții ar fi vrut doar să ia masa la restaurant și l-au lăsat pe micuț singur în mașină. Poliția a spart geamul autoturismului pentru a-l elibera, iar acum cazul este în atenția autorităților pentru protecția copilului.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 11:21
Copil găsit în portbagaj în Viena Copil de 2 ani, abandonat în portbagajul maşinii de părinţii care voiau să ia masa în oraş, în Germania - Shutterstock

Scene dramatice s-au petrecut duminică pe Berggasse, în cartierul Alsergrund din Viena. O martoră a sunat la poliție după ce a observat cum un bărbat a pus un copil mic în portbagajul unei mașini parcate și a plecat, relatează Heute.

Potrivit Heute, bărbatul de 37 de ani a încuiat ușile mașinii și a plecat pe jos. Martora a alertat poliția în jurul orei 14:30. "Când agenții au ajuns la fața locului, s-au uitat prin lunetă și au văzut un copil de doi ani în partea din spate a mașinii. Au spart imediat un geam pentru a-l salva", relatează sursa citată.

Părinții au vrut "doar să mănânce"

La scurt timp, părinții copilului au revenit la mașină. Poliția a declarat că tatăl le-a explicat că micuțul fusese pus în portbagaj doar pentru a dormi, deoarece părinții voiau să intre "doar pentru puțin timp" într-un restaurant. "Pentru că voiau să meargă rapid la un restaurant, copilul a fost pus în portbagaj", a explicat purtătorul de cuvânt al poliției, Philipp Haßlinger, pentru APA.

Cazul a fost preluat de serviciul de asistență socială pentru copii și tineri. "Părinții au fost profund afectați și vor să coopereze cu noi", a declarat purtătoarea de cuvânt Ingrid Pöschmann pentru APA.

Ce au decis autorităţile

Potrivit acesteia, a fost stabilit un plan de ajutor care va reglementa cooperarea dintre autorități și părinți. Acesta include vizite regulate la domiciliu, consiliere parentală și o monitorizare atentă a mediului în care cresc copiii. "Au fost de acord cu toate aceste măsuri", a mai spus Pöschmann.

Tatăl de 37 de ani a fost amendat de mai multe ori și, potrivit Heute, s-ar fi comportat agresiv și față de polițiștii prezenți la fața locului. Procuratura din Viena verifică în prezent dacă există fapte penale care să poată fi imputate părinților.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

austria copil masina restaurant politie protectia copilului
