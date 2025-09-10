Copil de 2 ani, abandonat în portbagajul maşinii de părinţii care voiau să ia masa în oraş, în Austria
Un copil de doar 2 ani a fost salvat de polițiști după ce a fost găsit închis în portbagajul unei mașini parcate în Viena. Părinții ar fi vrut doar să ia masa la restaurant și l-au lăsat pe micuț singur în mașină. Poliția a spart geamul autoturismului pentru a-l elibera, iar acum cazul este în atenția autorităților pentru protecția copilului.
Scene dramatice s-au petrecut duminică pe Berggasse, în cartierul Alsergrund din Viena. O martoră a sunat la poliție după ce a observat cum un bărbat a pus un copil mic în portbagajul unei mașini parcate și a plecat, relatează Heute.
Potrivit Heute, bărbatul de 37 de ani a încuiat ușile mașinii și a plecat pe jos. Martora a alertat poliția în jurul orei 14:30. "Când agenții au ajuns la fața locului, s-au uitat prin lunetă și au văzut un copil de doi ani în partea din spate a mașinii. Au spart imediat un geam pentru a-l salva", relatează sursa citată.
Părinții au vrut "doar să mănânce"
La scurt timp, părinții copilului au revenit la mașină. Poliția a declarat că tatăl le-a explicat că micuțul fusese pus în portbagaj doar pentru a dormi, deoarece părinții voiau să intre "doar pentru puțin timp" într-un restaurant. "Pentru că voiau să meargă rapid la un restaurant, copilul a fost pus în portbagaj", a explicat purtătorul de cuvânt al poliției, Philipp Haßlinger, pentru APA.
Cazul a fost preluat de serviciul de asistență socială pentru copii și tineri. "Părinții au fost profund afectați și vor să coopereze cu noi", a declarat purtătoarea de cuvânt Ingrid Pöschmann pentru APA.
Ce au decis autorităţile
Potrivit acesteia, a fost stabilit un plan de ajutor care va reglementa cooperarea dintre autorități și părinți. Acesta include vizite regulate la domiciliu, consiliere parentală și o monitorizare atentă a mediului în care cresc copiii. "Au fost de acord cu toate aceste măsuri", a mai spus Pöschmann.
Tatăl de 37 de ani a fost amendat de mai multe ori și, potrivit Heute, s-ar fi comportat agresiv și față de polițiștilor prezenți la fața locului. Procuratura din Viena verifică în prezent dacă există fapte penale care să poată fi imputate părinților.
