Coreea de Nord, acuzată de ONU că desfăşoară experimente medicale asupra persoanelor cu dizabilităţi

Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi acuză Coreea de Nord că desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi pe care le sterilizează cu forţa sau ucide nou-născuţii, potrivit News.ro, care citează AFP.

Astfel de practici au avut loc în instituţii pediatrice şi în centre de detenţie, acuză Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

"Informaţii credibile arată că experimente medicale şi ştiinţifice sunt efectuate pe persoane cu dizabilităţi psihosociale sau inlectuale", se arată într-un raport, publicat miercuri.

Raportul trage un semnal de alarmă în urma acestor informaţii care semnalează faptul că femei cu dizabilităţi însărcinate sunt supuse cu forţa sterilizării şi avortului.

Teste clinice pe persoane cu dizabilităţi

La momentul prezentării raportului presei, o membră a Comitetului, Mara Gabrilli a declarat că se vorbeşte despre persoane cu dizabilităţi care sunt folosite, fără să-şi dea consimţământul, în teste clinice.

Comitetul a cerut Coreei de Nord să incrimineze penal toate aceste experimente, să crească o supraveghere independentă a instituţiilor vizate şi să stabilească un mecanism prin care să ofere reparaţii victimelor.

"Persoanele cu dizabilităţi nu sunt nişte obiecte de experimentare, ci fiinţe umane care au dreptul la integritate fizică, la autonomie şi la respect", a subliniat Mara Gabrilli.

La baza raportului se află informaţii confidenţiale şi informaţii de la Raportorul Special ONU care a efectuat o vizită în Coreea de Nord în 2017, dar şi măturii ale unor persoane care au fugit din această ţară foarte închisă.

Comitetul denunţă faptul că persoanele cu dizabilităţi continuă să fie stigmatizate în această ţară şi o abordare duplicitară. Este vorba pe de o parte despre veterani cu dizabilităţi care beneficiază de tratamente speciale, iar pe de altă parte despre privarea de anumite servicii a persoanelor cu dizabilităţi.

Un fost membru al Forţelor Speciale nord-coreene, Im Cheon-yong, a dezvăluit la A2 CNN că a fugit din ţara sa natală după ce a văzut copii cu dizabilităţi folosiţi ca animale de laborator într-un lagăr şi a constatat cu ochii săi "cumpărarea de copii cu dizabilităţi de la părinţii lor pentru a fi folosiţi în experimente".

Potrivit fostului militar, în cazul în care părinţii copiilor cu dizabilităţi refuză, ei sunt ameninţaţi cu încarcerarea în lagăre.

Potrivit raportului, care are la bază Convenţia ONU privind dreprurile persoanelor cu dizabilităţi din 2018, 5,5% din populaţia nord-coreeană - adică 1,41 de milioane dintre cei 25,73 de milioane de nord-coreeni - sunt persoane cu dizabilităţi.

