Coreea de Sud interzice telefoanele mobile în sălile de clasă

Coreea de Sud a adoptat o lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile și a dispozitivelor inteligente în timpul orelor de curs în școli, devenind astfel cea mai nouă țară care restricționează folosirea telefoanelor în rândul copiilor și adolescenților. Legea va intra în vigoare din anul școlar următor, în martie 2026 și este rezultatul unei inițiative care vrea să combată dependența de smartphone, pe fondul studiilor care subliniază efectele dăunătoare.

Coreea de Sud a adoptat miercuri un proiect de lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile şi a altor dispozitive digitale în sălile de clasă din întreaga ţară. Legea a trecut cu 115 voturi "pentru" din 163 de membri prezenți. Părinții și profesorii susțin că folosirea telefoanelor afectează performanța academică a elevilor și le ia din timpul pe care l-ar putea dedica studiului. Totuși, există și sceptici, inclusiv elevi care se întreabă cum se va aplica legea și dacă aceasta rezolvă adevărata cauză a dependenței.

Majoritatea școlilor aplică deja restricții privind telefoanele, însă Coreea de Sud se numără printre puținele țări care au introdus interdicția în lege. Alte state, precum Finlanda sau Franța, interzic folosirea telefoanelor doar pentru elevii mai mici. Italia, Olanda și China impun restricții în toate școlile. "Elevii pur și simplu nu reușesc să lase telefoanele jos", a reacţionat Choi Eun-young, mama unui copil de 14 ani din Seul.

Aproape un sfert din cei 51 de milioane de locuitori folosesc excesiv telefoanele. Procentul urcă la 43% în rândul tinerilor între 10 și 19 ani. Mai mult de o treime dintre adolescenți recunosc că nu pot controla timpul petrecut pe rețelele sociale.

"La școală, copiii ar trebui să studieze, să-și facă prieteni și să participe la activități, dar nu se pot concentra din cauza telefoanelor chiar și atunci când vorbesc cu colegii, se întorc imediat la telefon, iar asta afectează socializarea", explică Choi Eun-young

Unii părinți, precum Kim Sun, se tem de bullying-ul online. Copiii îşi adresează insulte foarte dure unii altora. Inițiatorul legii, Cho Jung-hun de la partidul de opoziție, spune că s-a inspirat din alte țări. "Există dovezi științifice și medicale că dependența de telefoane afectează dezvoltarea creierului și creșterea emoțională a copiilor".

Legea interzice utlizarea telefoanele doar în timpul orelor, iar școlile trebuie să educe elevii privind folosirea corectă a dispozitivelor. Există excepții pentru elevii cu nevoi speciale, pentru utilizare educațională sau în situații de urgență.

Profesorii sunt împărțiți în privința legii. Federația Conservatoare a Profesorilor o susține, considerând că oferă elevilor o bază importantă în dezvoltarea lor. Uniunea Profesorilor și a Angajaților din Educație nu a luat o poziție oficială, dar a invocat dreptul elevilor de a avea acces la telefoane. Unele asociaţii care militează pentru apărarea drepturilor tinerilor s-au opus, afirmând că această interdicţie ar încălca drepturile omului aplicabile în cazul copiilor.

