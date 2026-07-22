Costuri uriaşe pentru SUA în războiul cu Iranul. Cât au cheltuit americanii în doar 5 luni

Războiul cu Iranul, lansat la 28 februarie, a costat Statele Unite până acum 37,5 miliarde de dolari, a declarat marţi secretarului apărării, Pete Hegseth, la o audiere în Congresul SUA, însă suma reală este probabil mult mai mare, au declarat anterior experţi pentru CNN.

Senatorul democrat Dick Durbin l-a întrebat pe Hegseth, în cadrul unei audieri privind bugetul, dacă se aşteaptă ca aceste costuri să crească acum că armistiţiul dintre SUA şi Iran a încetat efectiv.

Hegseth a răspuns că o parte din cei 37,5 miliarde de dolari reprezintă cheltuieli, precum mesele pentru trupe, până la sfârşitul anului fiscal.

Analiştii au estimat în martie că războiul împotriva Iranului costă contribuabilii americani peste 890 de milioane de dolari pe zi, pe baza operaţiunilor militare cunoscute şi a estimărilor de costuri ale Congresului. Cheltuielile acoperă operaţiunile aeriene şi navale, forţele terestre, sistemele de armament şi interceptările de rachete, faza iniţială a conflictului dovedindu-se cea mai costisitoare.

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În mai, controlorul financiar al Pentagonului, Jules „Jay” Hurst III, a estimat costul la 29 de miliarde de dolari.

Luna trecută, cifrele preliminare dintr-o analiză a Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) estimau că acest conflict a costat Departamentul Apărării aproximativ 40 de miliarde de dolari. Însă această sumă nu include costurile operaţionale care au fost deja luate în calcul în bugetul departamentului pentru anul fiscal 2026, de peste 1 trilion de dolari, a declarat pentru CNN Mark Cancian, consilier principal la CSIS.

Audierea lui Hegseth în Comisia pentru buget şi estimarea dată costului războiului au loc în timp ce şeful Pentagonului solicită Congresului o finanţare suplimentară de aproape 70 de miliarde de dolari pentru Departamentul său de Război.