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Crater de 2 m după explozia unei drone pe un câmp din R. Moldova. Avertismentul Maiei Sandu

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.08.2026, 07:50 | Modificat la 18.08.2026, 07:55

O dronă care ar fi fost lansată de Rusia către o ţintă din Ucraina a intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova şi a explodat după ce s-a prăbuşit pe un câmp.

La fața locului a fost descoperit un crater cu un diametru de aproximativ doi metri. Nimeni nu a fost rănit, iar potrivit datelor preliminare, ar fi vorba de o dronă cu reacţie, modelul rusesc Banderol.

Poliţia precizează însă că, în această etapă, tipul exact al aparatului nu poate fi stabilit cu certitudine.

Într-o primă reacţie, preşedinta Maia Sandu a declarat că Rusia trimite intenţionat astfel de proiectile.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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