Sedusă de o iluzie, o femeie din Buzău a crezut că vorbeşte online cu un celebru actor coreean şi a dat aproape 500 de mii de lei unor escroci. Victima a uitat de prudenţă când i-a fost promisă o carieră în cinematografie şi o invitaţie în ţara din Asia. După mai multe transferuri de bani care ar fi trebuit să îi aducă profit, femeia a înţeles că a fost păcălită şi a anunţat Poliţia.

Escrocii, mamă şi fiu, s-au trezit azi-dimineaţă cu mascaţii la uşă. Au fost prinşi după ce au convins-o pe femeia de 56 de ani din Buzău să le umple un an de zile conturile bancare. Victima a fost convinsă că vorbeşte cu un actor corean extrem de cunoscut, Park Seo-joon, care a debutat acum trei ani la la Hollywood într-un film cu supereroi.

Cum au reuşit să o convingă pe victimă

În spatele mesajelor de la starul coreean erau, însă, o femeie de 47 de ani şi fiul ei de 19 ani. Au reuşit să o convingă pe victimă că actorul o place şi că îi va lumina viitorul. Soţul acesteia asista la discuţiile de pe reţelele sociale, dar nu înţelegea prea bine ce se întâmplă.

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"Nu ştiu, că vorbeau în engleză. I-a zis uite, îţi propun să lucrezi la noi, îţi oferim un job ca lumea în industria filmului. Chiar îi trimisese nişe filme cu el, filme de acţiune. Arăta tot staff-ul. Din câte am înţeles că ei i-a promis că vom merge acolo în Coreea de Sud şi va fi mult mai bine", povesteşte soţul femeii.

"S-a îndrăgostit de el. Da, da, păi era și vârsta, când se îndrăgostești", spune o persoană.

Escrocii au trecut, apoi, la pasul următor, au început să îi ceară bani. Fără să stea pe gânduri, femeia le-a transferat 450.000 de lei în total, o parte din ei împrumutaţi de la bancă.

Reporter: Ce voiaţi să faceţi cu banii?

Soţul femeii: Am zis să ne facem şi noi una-alta, pentru un trai mai bun. Şi banii s-au dus în altă parte.

Cum şi-a dat seama victima că este păcălită

Escrocii i-au promis femeii că sumele ar urma să fie investite şi că se va îmbogăti de pe urma dobânzilor. Victima şi-a dat seama că e păcălită pe măsură ce timpul a trecut, iar câştigurile nu au apărut. Clasic, aşa zisul actor nu i-a mai răspuns la mesaje.

La percheziţii, poliţiştii au găsit probe clare împotriva şarlatanilor, dar niciun ban. Mama şi fiul ar putea fi condamnaţi la închisoare cinci ani.

"În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au descoperit și au ridicat dispozitive electronice și medii de stocare, dar și alte mijloace de probă, utile soluționării cauzei", spune Comisar de poliție Ane-Mari Vrapciu, Purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău.

12.000 de oameni, majoritatea peste 50 de ani, au reclamat anul trecută că au fost înşelaţi online. Cazul de la Buzău nu este singurul în care escrocii se aflau în spatele unor celebrităţi.

La începutul anului, o femeie de afaceri din Baia Mare i-a trimis două milioane şi jumătate de euro unui nigerian care a păcălit-o că este prinţul moştenitor al Dubaiului.

Iar o româncă stabilită în Spania i-a trimis bani unui escroc care s-a dat drept Brad Pitt şi i-a spus că s-a îndrăgostit de ea.