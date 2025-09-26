Crimă șocantă în Franța. Tânără româncă, acuzată că a înjunghiat în mod repetat un bătrân bolnav de Parkinson

O familie din Franța cere dreptate după moartea violentă a unui bătrân de 81 de ani, ucis prin mai multe lovituri de cuțit. Principalul suspect este o tânără româncă de 24 de ani, pusă sub acuzare pentru "crimă precedată de o altă infracțiune" și arestată la Dijon., relatează AFP, citat de News.ro.

Suspecta, în vârstă de 24 de ani, este urmărită penal pentru "crimă precedată de o altă infracţiune", a declarat pentru AFP procurorul republican din Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, fără a preciza natura infracţiunii anterioare.

Tânăra, pe numele său Romina Lingurar, a fost încarcerată la penitenciarul din Dijon, a informat Le Journal de Saône-et-Loire.

Cum a fost prinsă românca

Ea a fost arestată pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere şi a mărturiilor. Este suspectată de uciderea unui bărbat de 81 de ani, sâmbătă dimineaţă, în apropierea gării din Tournus, care a fost omorât cu mai multe lovituri de cuţit.

Iniţial, a fost deschisă o anchetă pentru omor calificat, dar aceasta a fost reclasificată în omucidere, deoarece elementele nu permiteau stabilirea premeditării, potrivit Parchetului.

"Acest atac extrem de violent asupra tatălui meu este de neînțeles. Nu înțelegem. Ne-a șocat", a declarat Christophe Miguet pentru Le Journal de Saône-et-Loire, unul dintre cei doi fii ai lui Georges Miguet, a cărui moarte a dus la deschiderea anchetei pentru crimă împotriva româncei .

Familia, zdruncinată de pierdere, nu înţelege motivul crimei

"Nu exista niciun motiv să-l ucidă cu această izbucnire de violență. Dacă voiau să-i ia ceva, trebuiau doar să-l împingă, pentru că era mic și foarte slăbit de boala Parkinson", a subliniat fiul victimei. Georges Miguet, în vârstă de 81 de ani, avea 1,72 m înălțime și cântărea aproximativ 60 kg.

Familia sa are mari speranțe pentru ancheta în curs. "Procurorul ia acest lucru foarte în serios și suntem recunoscători pentru asta", a adăugat Christophe.

