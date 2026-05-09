Nava cu focar de hantavirus ajunge duminică în Canare. Cum au pregătit autorităţile evacuarea
Nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus urmează să ajungă duminică în Insulele Canare, între orele 04:00 şi 06:00, ora locală (03:00-05:00 GMT), a anunţat sâmbătă ministra spaniolă a Sănătăţii, Mónica García Gómez, informează AFP, potrivit Agerpres.
''Nici bagajele, nici trupul persoanei decedate (la bord) nu vor fi debarcate în Canare, ci vor rămâne la bord alături de o parte a echipajului'navei, care îşi va continua apoi drumul către Ţările de Jos'', a explicat ea cu prilejul unei conferinţe de presă.
''Pasagerii vor debarca în manieră eşalonată şi ordonată şi purtând măşti FFP2'', a explicat Mónica García Gómez. Printre aceştia, cei 14 cetăţeni spanioli - 13 pasageri şi un membru al echipajului - vor ieşi primii.
Ministra spaniolă a Sănătăţii a spus că a discutat vineri, prin videoconferinţă, cu cetăţenii spanioli de la bord, toţi asimptomatici, dar care trec, a spus ea, ''printr-o situaţie foarte dificilă de mai multe zile''.
Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, le-a declarat la rândul lui jurnaliştilor, la Madrid, că operaţiunea de evacuare trebuie să fie ''rapidă'' şi că pasagerii vor debarca de pe vas ''grupaţi pe naţionalităţi''.
''Totul este pregătit'', a spus el, adăugând că ''dispozitivul pregătit împiedică orice contact cu populaţia civilă, care nu se confruntă cu niciun risc''.
''Toate zonele prin care vor tranzita (pasagerii) vor fi izolate'', a subliniat Fernando Grande-Marlaska, răspunzând astfel temerilor exprimate în ultimele zile de autorităţile din regiunea Canare, precum şi de o parte dintre locuitorii arhipelagului.
Zboruri de repatriere sunt deja prevăzute spre Statele Unite, Regatul Unit, precum şi spre Franţa, Germania, Belgia, Irlanda şi Ţările de Jos, a precizat el.
Pentru pasagerii din ţări ''care nu fac parte din UE şi care nu dispun de mijloace aeriene pentru a asigura repatrierea cetăţenilor lor'', autorităţile spaniole pregătesc un plan în coordonare cu Ţările de Jos, armatorul şi asigurătorul navei, a mai spus el.
Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, este aşteptat sâmbătă în Canare pentru a coordona evacuările, după o întâlnire prevăzută la sfârşitul zilei la Madrid cu prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage