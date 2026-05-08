Şefa politicii externe a UE, despre aderarea Republicii Moldova: "E clar că trebuie să acţionăm rapid"

Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat vineri că nu există încă o dată exactă pentru deschiderea discuțiilor oficiale privind aderarea Republicii Moldova la blocul comunitar, deși UE dorește să acționeze rapid în această privință.

"Nu am stabilit această dată, dar este clar că trebuie să acționăm rapid", a declarat Kallas într-o conferință de presă comună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, adăugând că schimbarea guvernului în diferite țări a deschis o fereastră de oportunitate, relatează Reuters.

"De aceea cred și eu că ar trebui să acționăm cât timp nimeni nu este împotriva Republicii Moldova, pentru că nu știi niciodată când vine un guvern care ar putea avea, știți, o problemă bilaterală."

Kallas a spus că Republica Moldova a făcut progrese în promovarea reformelor, adăugând că regiunea separatistă Transnistria "nu va deveni un obstacol" în calea Republicii Moldova către aderarea la blocul comunitar.

Articolul continuă după reclamă

Sandu a reiterat că Republica Moldova s-a angajat să semneze tratatul de aderare până în 2028.

Maia Sandu: Integrarea europeană este o necesitate

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la finalul lunii aprilie, că integrarea europeană nu mai este doar un obiectiv politic, ci o necesitate pentru viitorul țării.

Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, șefa statului a declarat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă "o strategie de supraviețuire ca stat democratic", în contextul presiunilor venite din partea Rusiei.

Maia Sandu a pledat pentru extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest, considerând că acest proces este esențial pentru consolidarea securității în regiune.

Totodată, ea nu a exclus ideea unei reunificări cu România ca posibilă cale de accelerare a integrării europene.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰