Cristi Chivu trăieşte un moment istoric. Delegaţia lui Inter Milano va fi primită în audienţă privată de Papa Leon, după ce fotbaliştii au câştigat al 21-lea titlu din istoria clubului. Întâlnirea de la Sfântul Scaun are loc în ziua în care Cristi Chivu şi jucătorii de la Inter intră pe gazon împotriva celor de la Lazio.

Moment emoţionant pentru Cristi Chivu. Sâmbătă, întreaga delegație a clubului Inter Milano, în frunte cu antrenorul român şi preşedintele clubului Giuseppe Marotta, va fi primită în audiență privată de Papa Leon la Vatican.

"Regele Cristian", cum i-au spus ziarele italiene, îl va vedea pe Papă cu câteva ore înainte de meciul împotriva celor de la Lazio de pe Stadio Olimpico.

Întâlnirea are loc imediat după ce nerazzurrii au cucerit al 21-lea titlu din istoria clubului, în urma victoriei cu 2-0 în fața Parmei.

Chivu a sărbătorit în vestiar victoria cu echipa pe ritmurile "Made in Romania".

Antrenorul român va fi recompensat de Inter după ce a câştigat tilul. Contractul lui va fi prelungit până în 2028, iar la salariu mai adaugă încă un milion de euro, de la 2 la 3 miloane de euro.

