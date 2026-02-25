Război pentru "bijuteria" Hollywoodului: Paramount a majorat oferta, Netflix are patru zile să răspundă

Lupta pentru Warner Bros Discovery se încinge şi mai tare. Paramount a venit cu o ofertă îmbunătățită, care ar putea fi superioară acordului deja semnat cu Netflix. Condusă de familia aliatului lui Donald Trump, Larry Ellison, Paramount a crescut oferta la 31 de dolari pe acțiune, adică 108,4 miliarde de dolari.

Paramount Skydance și-a îmbunătățit oferta pentru cumpărarea întregii companii Warner Bros, relatează The Wall Street Journal. Potrivit Reuters oferă 31 de dolari pe acțiune, cu un dolar în plus, și a mărit la șapte miliarde de dolari taxa pe care o va plăti dacă tranzacția nu va primi aprobarea autorităților. Consiliul WBD nu a stabilit încă dacă oferta este mai bună decât fuziunea cu Netflix, dar o va analiza. Iar dacă o va considera mai avantajoasă, Netflix va avea patru zile să vină cu o nouă propunere.

"Acordul de fuziune cu Netflix rămâne în vigoare, iar Consiliul continuă să recomande tranzacția cu Netflix. Acţionarii sunt sfătuiți să nu ia nicio acțiune în acest moment în legătură cu oferta modificată Paramount Skydance", a transmis Warner marți. Warner a reluat săptămâna trecută discuțiile cu Paramount, oferindu-i un termen de șapte zile pentru negocieri și cerându-i să prezinte "cea mai bună ultimă ofertă". Paramount urmează să își facă publice miecuri rezultatele financiare, iar Warner joi.

Noua ofertă a Paramount este de 31 de dolari pe acțiune

Paramount a majorat oferta în numerar de la 30 la 31 dolari pe acţiune pentru întreaga companie, echivalentul a aproximativ 108,4 miliarde de dolari. Netflix, care vrea să achiziţioneze doar studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery şi prestigioasa divizie de streaming HBO Max, a oferit aproximativ 83 miliarde de dolari. Nu este interesată de rețelele de cablu ale Warner, inclusiv CNN, post de ştiri cunoscut pentru poziţiile sale anti Donald Trump. Anul trecut, Paramount a fost achiziţionat de familia aliatului lui Trump, Larry Ellison, ceea ce a provocat temeri privind independenţa editorială a CNN.

În cadrul fuziunii cu Netflix, reţelele de cablu ale Warner Bros Discovery ar urma să fie scindate într-o companie separată, numită Discovery Global. Netflix ar urma să preia canalul Turner Classic Movies. Consiliul Warner estimează că Discovery Global ar putea valora între 1,33 și 6,86 dolari pe acțiune, ceea ce ar putea ridica randamentul total pentru acționari peste oferta anterioară de 30 de dolari pe acțiune a Paramount.

Warner a reluat discuțiile după ce Paramount și-a modificat oferta de preluare, acceptând să plătească taxa de reziliere de 2,8 miliarde de dolari pe care Warner ar datora-o Netflix dacă acordul cu aceasta ar eșua. De asemenea, Paramount a introdus o "taxă de așteptare" de 25 de cenți pe acțiune, pe care ar urma să o plătească acționarilor Warner pentru fiecare trimestru în care tranzacția nu este finalizată, începând din ianuarie 2027.

Netflix a fost de acord cu decizia Warner de a acorda Paramount o nouă rundă de negociere, spunând că oferta lor rămâne cea mai bună și că astfel ar elimina încercările Paramount de a submina acordul. Săptămâna trecută, Netflix a lansat o campanie de atacuri la adresaParamount Skydance, condusă de David Ellison. CEO-ul Ted Sarandos a susţinut în mai multe interviuri că oferta companiei sale este mai avantajoasă pentru acționari și pentru industria divertismentului.

Ambele tranzacții vor fi analizate de autoritățile de reglementare din SUA și Europa, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival care deţine HBO Max şi se mândreşte cu aproape 130 de milioane de abonaţi la streaming.

Autorităţile americane analizează deja dacă Netflix a recurs la practici anticoncurențiale, potrivit The Wall Street Journal. Separat, Donald Trump a criticat public Netflix pentru că în consiliul său de administrație se află Susan Rice, fost consilier în administrațiile Obama și Biden. A cerut îndepărtarea ei și avertizând că, în caz contrar, compania "va suporta consecințele".

Rice a declarat recent, într-un podcast al fostului procuror federal Preet Bharara, că atunci când democrații vor reveni la putere nu ar trebui să "ierte sau să uite" pe nimeni, inclusiv universități, firme de avocatură sau corporații care "au îngenuncheat" în fața lui Trump. "Trebuie să joci un joc pe termen lung, nu acest joc pe termen scurt care a fost atât de dăunător", a spus ea.

Bătălie cu miză uriașă pentru "bijuteria coroanei" de la Hollywood

Dacă, în cele din urmă, Warner va fuziona cu Netflix sau va fi cumpărată de Paramount, tranzacţia va schimba echilibrul de putere în Hollywood. Câștigătorul ar obține unul dintre cele mai importante studiouri din industrie, un catalog uriaș de filme și seriale, francize foarte profitabile, precum Game of Thrones sau universul DC Comics. Asta se traduce în mai multă influență, mai mult conținut exclusiv și poziție mai puternică pe piața globală de streaming.

Analiştii susţin că în spatele achiziţiei stă dorinţa Netflix de a bloca drepturile pe termen lung asupra serialelor şi filmelor de succes şi de a se baza mai puţin pe studiouri externe, pe măsură ce se extinde în domeniul jocurilor şi caută noi căi de creştere, după succesul măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

În timp ce Netflix are suficiente lichidităţi și ar putea să crească oferta, Paramount susține că ar avea șanse mai mari să primească aprobarea autorităților americane şi este dispusă să meargă mai departe dacă oferta îi este respinsă.

Ar putea încerca inclusiv să schimbe conducerea companiei la adunarea anuală a acționarilor, propunând membri noi în consiliul de administrație. Un posibil candidat ar fi Matthew Halbower, șeful unui fond care este deja mare acționar la Warner. Un alt investitor, Ancora Holdings, a criticat Warner pentru că nu ar fi negociat suficient cu Paramount și a pus presiune pe conducere. Pe 20 martie, acționarii Warner vor vota acordul cu Netflix.

