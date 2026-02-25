Cancelarul german Friedrich Merz a transmis la Beijing că Germania își dorește o cooperare economică "mai profundă și echitabilă" cu China, în cadrul primei sale vizite oficiale în această țară, menită să recalibreze relațiile bilaterale pe fondul dezechilibrului comercial tot mai accentuat. Mesajul vine într-un context global tensionat, marcat de războiul comercial declanșat de SUA și de îngrijorările europene privind dependența economică de gigantul asiatic.

Merz spune că Germania vrea o cooperare economică mai strânsă și mai echitabilă cu China - Profimedia

Merz l-a asigurat pe Li că Germania acordă o mare importanţă menţinerii şi aprofundării schimburilor economice intensive cu China, care a fost cel mai mare partener comercial al său anul trecut, subliniind totodată necesitatea unei cooperări echitabile şi a unei comunicări deschise, potrivit Reuters.

"Avem preocupări foarte specifice cu privire la cooperarea noastră, pe care dorim să o îmbunătăţim şi să o facem echitabilă", a spus Friedrich Merz, care se confruntă cu misiunea dificilă de redefinire a unei relaţii economice din ce în ce mai nefavorabile intereselor germane.

Beijingul invocă liberul schimb în contextul tensiunilor comerciale globale

Articolul continuă după reclamă

La rândul său, Li a îndemnat ambele părţi să colaboreze pentru a proteja multilateralismul şi liberul schimb, într-o referire la războiul comercial al preşedintelui american Donald Trump, care a zdruncinat sistemul comercial global.

"China şi Germania fiind două dintre cele mai mari economii ale lumii şi ţări importante cu o influenţă majoră, ar trebui ca acest lucru să ne consolideze încrederea în cooperare, să protejăm împreună multilateralismul şi liberul schimb şi să depunem eforturi pentru a construi un sistem de guvernanţă globală mai just şi mai echitabil", a declarat Li Qiang.

China încearcă să se prezinte ca un partener economic de încredere, în contrast cu Statele Unite, în timp ce Europa se luptă să remedieze vulnerabilităţile din lanţurile sale de aprovizionare şi este totodată preocupată de dependenţa tot mai mare de China, notează Reuters.

Avertismente din partea Bruxelles-ului privind dezechilibrul comercial

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a afirmat marţi în Parlamentul European că Europa este martora unei accelerări a tendinţelor îngrijorătoare în China, invocând dominaţia crescândă a Chinei în sectoare manufacturiere cheie, accentuarea dezechilibrului în comerţul bilateral şi cota de piaţă în scădere a companiilor din UE în China.

Cancelarul Merz, aflat la prima sa vizită în China, devine cel mai recent lider european care încearcă să "reseteze" legăturile cu gigantul asiatic, după britanicul Keir Starmer - şi canadianul Mark Carney - la începutul acestui an, în contextul în care Beijingul laudă beneficiile pe care le-ar reprezenta intrarea pe vasta sa piaţă de consum şi în baza sa modernă de producţie. O apropiere între cea mai mare economie a Europei şi China ar putea pregăti terenul pentru dezvoltarea relaţiilor UE-China în acest an, notează Reuters.

Merz a venit la Beijing însoţit de o delegaţie de 30 de firme, inclusiv producători auto de top ca Volkswagen şi BMW, care resimt acut presiunea concurenţei chineze, ce contribuie la amplificarea dezechilibrului comercial care a stârnit îngrijorare la Berlin şi a determinat apeluri la lansarea de politici protecţioniste.

Vizită cu miză economică majoră

Economia Germaniei, puternic bazată pe producţie, a fost în mod special afectată de concurenţa producătorilor chinezi, a amintit într-o recentă cercetare Noah Barkin, analist specializat în China la Rhodium Group.

Piaţa chineză, cândva vizată de companiile străine pentru vasta sa bază de consumatori şi puterea de cumpărare în creştere, s-a schimbat în ultimii ani, încetinirea economiei limitând cererea şi supracapacitatea de producţie împingând din ce în ce mai mult firmele chineze să caute oportunităţi în străinătate. În editoriale publicate înaintea vizitei cancelarului german, presa de stat chineză a subliniat potenţialul cooperării UE-China de a deveni o forţă stabilizatoare, în timp ce politicile tarifare americane bulversează comerţul global.

Potrivit publicaţiei Global Times, susţinută de stat, puterea de atracţie a vastei pieţe chineze va avea câştig de cauză în faţa îngrijorărilor legate de concurenţa din partea Chinei. "Totuşi, entuziasmul şi acţiunile comunităţii de afaceri germane vorbesc mai tare decât sloganurile politice", conchide publicaţia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰