Cum a rămas un şomer cu Porsche şi Mercedes fără maşinile de lux. Autorităţile au crezut că nu şi le permite

Un bărbat în vârstă de 27 de ani, aflat în șomaj, a rămas fără cele două autoturisme de lux după ce autoritățile suedeze au stabilit că bunurile nu pot fi justificate legal prin veniturile declarate. Este vorba despre un Porsche Panamera Turbo și un Mercedes E-Class E220d, evaluate împreună la circa 89.500 de euro, scrie publicaţia suedeză CarUp.

Potrivit CarUp, poliția a suspectat că tânărul nu își poate permite mașinile exclusiv din veniturile sale. Întrebat despre proveniența fondurilor, acesta a devenit recalcitrant și a refuzat să spună cât a costat Porsche-ul sau cum a achitat suma, susținând că este discriminat pentru că nu este cetățean suedez. Ulterior, presat de autorități, a afirmat că a achiziționat vehiculul printr-un credit și că trăiește din ajutorul de șomaj.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Momentul în care polițiștii au confiscat autoturismele a fost surprins într-o filmare postată pe TikTok de un prieten al bărbatului. Tot pe rețelele sociale, acesta a povestit că a lucrat trei ani la o companie care între timp a dat faliment, motiv pentru care este acum șomer. El susține că are un venit anual de aproximativ 54.000 de euro și că intenționează să meargă în instanță pentru a-și recupera mașinile și economiile.

Autorităţile i-au mai confiscat şi peste 35.000 de euro din conturile bancare

Pe lângă autoturisme, autoritățile au pus sechestru și pe suma de 35.800 de euro din conturile bărbatului. Procurorul Magnus Ling a declarat că se va face o analiză detaliată a veniturilor, taxelor și împrumuturilor înregistrate de acesta pentru a determina legalitatea achizițiilor.

Decizia confiscării se bazează pe o lege adoptată în noiembrie 2024 în Suedia, care permite autorităților să sechestreze bunuri și vehicule de lux fără a fi nevoie de o condamnare penală, dacă există suspiciuni rezonabile privind proveniența acestora.

Daniela Ciucă Like

Întrebarea zilei Mergeţi în costum de baie la restaurantele de pe litoral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰