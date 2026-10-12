Cum ar reacţiona NATO dacă Rusia ar ataca: Comandantul Suprem va prezenta "teoria victoriei", la Varşovia

Comandantul Suprem al Forţelor NATO în Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich, urmează să adreseze luni Rusiei un avertisment cu privire la capacitatea Alianţei Nord-Atlantice de a contracara orice atac, în contextul unor îngrijorări tot mai mari faţă de ameninţarea rusă, relatează AFP.

Generalul Grynkewich urmează să-şi prezinte ”teoria victoriei”, cu privire la cel mai bun mod de a înfrânge Rusia în cazul unui atac rus, în cadrul unei Conferinţe a Securităţii la Varşovia, în Polonia, anunţă un purtător de cuvînt al NATO.

Această iniţiativă intervine în contextul în care NATO vrea să transmită Rusiei un mesaj pentru ca Moscova să oprească o campanie ”hibridă” de sabotaje şi amestecuri împotriva susţinătorilor Kievului în Războiul rus din Ucraina.

Temeri au crescut în ultimele luni, în contextul în care Kremlinul pare să-şi intensifice acţiunile, după mai multe incidente foarte mediatizate, inclusiv descoperirea unei drone încărcate cu explozivi pe aeroportul Leipzig, în Germania.

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”Teoria victoriei a Comandantului Suprem al Forţelor Aliate în Europa este simplă: păstrarea avantajului NATO, care este conformă planurilor de descurajare şi apărare ale Alianţei şi se bazează pe ele”, declara săptămăna trecută un purtător de cuvânt al SECEUR, colonelul Martin O'Donnell.

”Însă, având în vedere un mediu de securitate mondial instabil şi complex, trebuie să creăm încă de-acum condiţiile pentru a descuraja orice agresiune şi, dacă e nevoie, să învingem în caz de atac”, potrivit colonelului O'Donnell, care previzează că ”teoria victoriei” defineşte cadrul care permite tocmai acest lucru.

Organizaţia Tratatului Atanticului de Nord (NATO), înfiinţată dup al Doilea Război Mondial, în 1945, cu scopul de a contracara fosta Uniune Sovietică (URSS) - care s-a dizolvat în 1991 -, îşi apără straşnic planurile de apărare menite să contracareze un atac rus.

Este puţin probabil ca generalul Grynkewich să dezvăluie multe detalii despre strategia NATO.

Însă el vrea să transmită un mesaj Moscovei şi să le ofere asgurări membrilor flancului de est - la frontiera cu Rusia - ai Alianţei, din care fac parte în prezent Statele Unite, Canada şi 30 de ţări europene.

NATO repetă în mod insistent că este o alianţă defensivă şi că nu are nicio intenţie să atace Rusia.

Oficiali occidentali avetizează că ”atacurile hibride” ale Moscovei devin mai periculoae pe măsură ce armata rusă se împotmoleşte în Ucraina, în care luptă din 2022, şi că ele riscă să provoace pierderi umane considerabile.

NATO, al cărei principal rol este să descurajeze o invazie armată a Rusiei, întâmpină dificultăţi în gestionarea acestor incidente care intervin într-o ”zonă gri”, sub un prag a ceea ce este considerat un act de război sau o operaţiune militară, de exemplu o incendiere voită sau un sabotaj.

Şeful civil al NATO, secretrul general al NATO Mark Rutte le cerea statelor membre, la sfârşitul lui septembrie, să rămână ”calme, să continue, la fel ca înainte, să susţină Ucraina”.

”Nu trebuie să fim naivi (...) în privinţa Rusiei, dar suntem mai puternici, iar ei o ştiu”, sublinia el.

Însă aeastă intensificare a activităţilor ruseşti intervine într-un moment de potenţială vulnerabilitate a Europei.

Statele Unite întreprind, în prezent, o reexaminare a desfăşurării lor militare în Europa, care ar putea să conducă la reduceri de trupe americane.

Washingotnul urmează să anunţe o decizie în acest sens până la sfârşitul lui 2026.

În paralel, statele europene îşi consolidează în pripă forţele armate, din cauza unor îndoieli faţă de fiabilitatea Statelor Unite ale lui Donald Trump.