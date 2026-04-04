Pe 3 aprilie, internetul rusesc a fost afectat de o defecțiune de amploare, care a perturbat în special aplicațiile și serviciile bancare. Timp de câteva ore, utilizatorii nu au putut face transferuri, retrage bani sau plăti cu cardul, iar probleme au fost semnalate și în funcționarea Sistemului de Plăți Rapide (SBP), scrie publicația independentă Meduza.

Cum au rămas ruşii fără bani timp de câteva ore - Shutterstock

Experții în securitate cibernetică susțin că incidentul ar putea avea legătură cu noi tentative ale autorităților de a restricționa anumite servicii, precum Telegram sau instrumentele de ocolire a blocajelor, notează publicația independentă Meduza. Potrivit Downdetector și Sboy.rf, numărul reclamațiilor a crescut brusc în jurul orei 10:15 (ora Moscovei), fiind afectați clienți ai mai multor bănci importante, inclusiv Sberbank, VTB, Alfa-Bank, T-Bank și Gazprombank. În același timp, Sistemul de Plăți Rapide nu funcționa.

Canalul de Telegram "Ostorojno, novosti" ("Atenție, știri") a relatat că problemele au fost confirmate de locuitori din Moscova și Kaliningrad. Datele arată însă că defecțiunea a avut impact la nivel național, fiind semnalată inclusiv în Ținutul Krasnodar și în regiunea Novosibirsk.

Rușii, lăsați fără bani și acces la transportul în comun

Articolul continuă după reclamă

Utilizatorii nu își puteau accesa conturile, nu puteau face transferuri și nici plăți cu cardul, iar în multe magazine terminalele nu funcționau. Potrivit CNews, în numeroase regiuni au fost afectate și bancomatele, ceea ce a făcut imposibilă retragerea de numerar.

Problemele au perturbat și transportul public: la metroul din Moscova și pe liniile feroviare suburbane, pasagerii nu au putut folosi cardurile la turnichete. Pentru a evita aglomerația, angajații au permis accesul gratuit.

Sberbank a confirmat existența unor disfuncționalități, precizând ulterior că sistemele au fost restabilite în aproximativ o oră, fără a indica cauza. VTB a susținut că sistemele sale au funcționat normal, iar T-Bank a sugerat că problemele ar putea proveni din rețelele altor bănci. La rândul său, SBP a transmis că funcționează în regim normal, punând întârzierile pe seama băncilor participante. În total, perturbările au durat aproximativ trei ore.

De ce ar fi rămas rușii fără acces la aplicațiile bancare

Experții indică drept posibilă cauză acțiunile Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor. Canalul Mash a avansat ipoteza blocării unor adrese IP utilizate de infrastructura bancară, scenariu susținut și de surse din domeniul securității cibernetice citate de Forbes.

Un specialist a sugerat că problema ar putea fi legată de echipamentele TSPU, folosite pentru monitorizarea traficului și blocarea site-urilor, care ar putea ceda sub presiunea numeroaselor reguli de filtrare. Un expert de la RKS Global a adoptat o poziție mai rezervată, afirmând că defecțiunile pot fi cauzate atât de probleme tehnice, cât și de blocaje, în condițiile în care echipamentele nu mai reușesc să comunice eficient cu serverele.

Acesta a subliniat că restricțiile tot mai numeroase afectează conectivitatea rețelei, dar a precizat că, fără informații din interior, este dificil de stabilit cauza exactă. Până la momentul publicării, nici Ministerul Dezvoltării Digitale, nici Roskomnadzor nu au oferit explicații oficiale.

Rusia continuă să blocheze accesul cetăţenilor la Telegram şi servicii VPN

În context, la mijlocul lunii martie au apărut deja informații potrivit cărora sistemele de filtrare a traficului sunt suprasolicitate. Roskomnadzor intensifică blocarea Telegram și a serviciilor VPN, ceea ce duce la întreruperi frecvente și chiar la situații în care unele platforme, precum WhatsApp, devin temporar accesibile fără VPN.

Cu toate acestea, reprezentanții serviciilor VPN susțin că nu este vorba despre o lipsă de resurse. "Orice echipament are o capacitate limitată, dar aceasta poate fi extinsă. Este mai degrabă o chestiune de redistribuire a resurselor", au declarat experții Paper VPN pentru Meduza.

Daniela Ciucă Like

Întrebarea zilei Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰