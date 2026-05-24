Alertă de gradul zero la Casa Albă. Un bărbat a murit după ce a încercat să intre cu forţa în reşedinţa preşedintelui din Washington DC şi apoi a deschis focul împotriva agenţilor Secret Service. Agresorul a fost împuşcat mortal. Donald Trump se afla în clădire în momentul atacului.

Atacul a avut loc puţin după ora 18:00. Un bărbat s-a apropiat de unul dintre punctele de control de la intrarea în Casa Albă şi a început să tragă înspre agenţii Secret Service.

"În momentul în care s-a încercat interceptarea lui, individul a fugit pe jos pe o distanță scurtă, a scos o armă de foc și a tras în direcția agenților și ofițerilor noștri. Aceștia au ripostat. Individul a fost lovit de gloanțe și a fost transportat la spital", a declarat Matthew Quinn, director adjunct al Serviciului Secret al Statelor Unite.

Jurnaliştii acreditaţi la Casa Albă tocmai relatau despre rezultatul negocierilor cu Iranul, când zgomotul zecilor de focuri de armă a spart transmisiunile în direct.

Articolul continuă după reclamă

Camerele au surprins fuga reporterilor care căutau să se pună la adăpost şi reacţia în forţă a agenţilor Secret Service.

"Agenţii Secret Service au evacuat pe toată lumea în sala de presă, ne-au adus aici cât de repede posibil. Strigau: "S-au tras focuri de armă! La pământ!", relatează Chris Flanagan, reporter Newsnation.

În schimbul de focuri, un trecător a fost rănit şi a primit primele îngrijiri chiar de la agenţii care păzeau Casa Albă. Viaţa lui nu este în pericol. Imediat, zona din jurul reşedinţei preşedintelui a fost închisă, iar zeci de poliţişti, agenţi FBI şi membri ai Gărzii naţionale au fost trimişi la faţa locului.

Autorul atacului a fost identificat drept Nasire Best, un tânăr în vârstă de 21 de ani, cunoscut cu probleme psihice. Pe numele său fusese emis un ordin de restricţie, după ce şi anul trecut încercase să intre în Casa Albă.

Acest incident are loc la o lună după atacul armat de la cina corespondenților de la Casa Albă și demonstrează cât de important este ca toți viitorii președinți să beneficieze de ceea ce va fi cel mai sigur și mai bine protejat spațiu de acest fel construit vreodată în Washington, D.C.

Pe propria sa reţea de socializare, Donald Trump a remarcat că atacul a avut loc la o lună după ce un alt bărbat înarmat a deschis focul la cina corespondenţilor de la Casa Albă. În ultimii doi ani, Trump a fost ţinta a trei tentative de asasinat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰