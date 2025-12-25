Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis şi ce riscă localnicii dacă sunt prinşi

Un transfug nord-coreean a povestit cum se sărbătorește Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului este pedepsită cu trimiterea într-un lagăr de muncă în Coreea de Nord. Familia sa marca sărbătoarea în secret, fără să știe ce anume celebrează şi riscând pedepse severe din partea regimului.

Il-yong Ju, care a reușit să fugă din Coreea de Nord, a povestit cum se sărbătorește Crăciunul în țara în care este interzis. El a relatat că unele familii, inclusiv a sa, riscau pedepse grele și decorau un brad pe 25 decembrie, potrivit Sky News.

În multe țări, împodobirea bradului este un ritual din ziua de Crăciun. În Coreea de Nord, 25 decembrie este o zi ca oricare alta deoarece Crăciunul este interzis. Totuși, când Il-yong Ju era copil, ceva ciudat se întâmpla în micul său sat din Coreea de Nord pe 25 decembrie. Bunicul său îl vizita și îl trimitea în pădure să taie un pin. Îl aducea acasă și de ramurile lui membrii familiei atârnau mici bile de bumbac.

Copilul și părinții săi nici măcar nu știau că sărbătoresc Crăciunul.

„Acasă la mine, pur și simplu sărbătorim așa ceva. Dar nu știam despre ce era vorba în ziua aceea; pur și simplu, în fiecare 25 decembrie, bunicul ne cerea să facem asta. Bunicul ne-a învățat «hei, nepoate, în celelalte țări, în afară de Coreea de Nord, în fiecare 25 decembrie, fac acest fel de brad și sărbătoresc această zi»”, a relatat Ju, potrivit Mediafax.

Neștiind originile tradiției, familia sa punea bradul la vedere

Vecinii îl numeau „yolka”, un brad ridicat pentru a marca noul an în lumea vorbitoare de limbă rusă. Creștinismul fiind suprimat în Coreea de Nord, nimeni nu cunoștea adevăratele origini ale tradiției. Ca urmare, familia nu a fost pârâtă autorităților și nu s-a confruntat cu repercusiuni.

„A fost posibil pentru că satul meu era foarte mic... avea doar 30 de gospodării și era foarte izolat de orașul principal”, a spus Ju.

Transmisiunile radio misterioase de peste graniță i-au ajutat pe Ju și pe părinții săi să afle ce este Crăciunul și ce se întâmplă în lumea largă. Deși era foarte periculos, ei ascultau un post creștin din Coreea de Sud. Acesta se auzea clar dimineața devreme, iar familia îl ținea ascuns sub o pătură pentru a nu se auzi de afară.

Agenții statului apăreau neanunțați și percheziționau casa, verificând radiourile pentru a vedea pe ce frecvență erau acordate. Cei prinși că ascultă posturi străine erau trimiși în lagăre de muncă pe viață sau executați. Emisiunea radio a schimbat destinul familiei lui Ju.

„Această emisiune radio a avut un mare impact asupra familiei mele. A fost cea care l-a motivat pe tatăl meu să fugă din Coreea de Nord. El a evadat primul. Când tatăl meu s-a stabilit în Coreea de Sud, ne-a trimis un intermediar. Așa că eu, mama mea și una dintre surorile mele am evadat în octombrie 2009”, a precizat Ju.

În prezent, Ju trăiește la Seul, Coreea de Sud, și este creștin declarat. În 2019, el s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă. Ju i-a povestit liderului SUA despre persecuțiile din Coreea de Nord.

