Cum s-au infectat pasagerii de pe vasul Hondius cu hantavirus. Inclusiv medicul de la bord e în stare critică

Spania permite vasului de croazieră pe care au fost depistate cazuri de infectare cu hantavirus să acosteze în Insulele Canare, în timp ce autorităţile sanitare investighează existenţa unei transmiteri interumane la bord.

Profimedia Images

Nava Hondius, cu 150 de pasageri şi membri ai echipajului la bord, transportă în principal turişti britanici, americani și spanioli, aflați într-o croazieră de lux care a plecat din sudul extrem al Argentinei la sfârșitul lunii martie. Traseul a inclus Peninsula Antarctică, Georgia de Sud și Tristan da Cunha, unele dintre cele mai izolate insule de pe planetă.

Călătoria a fost promovată drept o expediție în natura Antarcticii, iar prețurile cabinelor au variat între 14.000 și 22.000 de euro.

Trei morţi din cauza hantavirusului

Trei pasageri ai vasului de croazieră Hondius, aflat sub pavilion olandez, au decedat în cadrul focarului suspectat. Victimele sunt un cuplu de vârstnici olandezi şi un cetăţean german. Primul pasager afectat, un cetățean olandez, a murit pe 11 aprilie. Trupul său a rămas la bord până pe 24 aprilie, când „a fost debarcat pe insula Sfânta Elena, iar soția sa a însoțit repatrierea”, a transmis compania Oceanwide Expeditions.

Soția acestuia prezenta simptome gastrointestinale în momentul debarcării, iar starea ei s-a agravat în timpul unui zbor spre Johannesburg. Femeia a murit pe 26 aprilie, imediat după ce a ajuns la camera de gardă, potrivit OMS, care a anunțat și că a fost începută identificarea persoanelor care au intrat în contact cu ea în timpul zborului.

Autoritățile sud-africane au confirmat că pacientul britanic internat într-un spital din Johannesburg a fost testat pozitiv pentru hantavirus. De asemenea, Olanda a confirmat prezența virusului în cazul femeii olandeze decedate. OMS suspectează în prezent un total de şapte cazuri de infectare cu acest virus, testele de laborator fiind în curs de desfăşurare.

Organizația Mondială a Sănătății a transmis că ipoteza principală este că cei doi cetățeni olandezi, care s-au îmbarcat în Argentina după ce călătoriseră prin țară, s-au infectat înainte de urcarea pe vasul de croazieră. OMS mai precizează că și alte persoane ar fi putut fi infectate în timpul excursiilor de observare a păsărilor pe insule populate de păsări și rozătoare.

Cum s-ar fi putut transmite infecţia

OMS consideră că lanţul de infectare a început cu cele două persoane olandeze care este posibil să se fi infectat înainte de îmbarcare.

Van Kerkhove, medic epidemiolog, a subliniat că mulţi pasageri de pe vasul de croazieră participaseră la excursii pentru observarea animalelor sălbatice şi la alte activităţi similare. Ea a sugerat că ulterior ar fi putut avea loc noi infectări în spaţiile închise de la bordul navei Hondius, însă nu a exclus posibilitatea infectării de la rozătoare pe insulele vizitate în timpul croazierei.

Operatorul olandez Oceanwide Expeditions a insistat că nu au existat şobolani la bordul navei, care naviga din Argentina spre Capul Verde când pasagerii s-au îmbolnăvit.

Spania permite vasului de croazieră să acosteze în Insulele Canare

Spania permite vasului de croazieră Hondius să acosteze în Insulele Canare, în timp ce autorităţile sanitare investighează existenţa unei transmiteri interumane la bord. Decizia a fost luată în coordonare cu OMS şi UE, în conformitate cu dreptul internaţional şi principiile umanitare, a declarat marţi seara Ministerul Sănătăţii din Spania.

Insulele Canare erau cea mai apropiată locaţie cu capacitatea necesară pentru a oferi asistenţă, a declarat ministerul, adăugând că Spania are obligaţia morală şi legală de a ajuta persoanele aflate la bord, printre care se numără mai mulţi cetăţeni spanioli.

De asemenea, Madridul a fost de acord ca medicul de pe nava Hondius, care se află în stare critică, să fie transportat cu avionul în Insulele Canare, a precizat ministerul. Portul exact din Insulele Canare în care va avea loc debarcarea nu a fost încă stabilit. Odată ajunşi în port, echipajul şi pasagerii vor fi examinaţi, vor primi asistenţă medicală, dacă acest lucru se va dovedi necesar, şi vor fi repatriaţi în ţările de origine, potrivit ministerului.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul se referă la o tulpină de virusuri purtate de rozătoare, transmise în principal la oameni prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale rozătoarelor. Infecțiile apar de obicei atunci când virusul se răspândește în aer din urina, excrementele sau saliva unei rozătoare, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Deși rar, acesta se poate răspândi și prin mușcături sau zgârieturi de rozătoare.

Virusul poate provoca două boli grave. Prima, sindromul pulmonar hantavirus (HPS), începe adesea cu oboseală, febră și dureri musculare, urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%, potrivit CDC.

A doua boală, febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS), este mai gravă și afectează în principal rinichii. Simptomele ulterioare pot include tensiune arterială scăzută, hemoragii interne și insuficiență renală acută.

Câte cazuri de hantavirus sunt raportate la nivel global

Se estimează că există 150.000 de cazuri de HFRS la nivel mondial în fiecare an, în principal în Europa și Asia, potrivit unui raport al Institutelor Naționale de Sănătate. Mai mult de jumătate din cazuri apar de obicei în China.

Cele mai recente date din SUA arată că, între 1993, când a început supravegherea hantavirusului, și 2023, au existat 890 de cazuri în țară.

Cu toate acestea, virusul Seoul, una dintre principalele tulpini de hantavirus purtate de șobolanii norvegieni (cunoscuți și sub numele de șobolani maro), se găsește la nivel mondial, inclusiv în SUA. Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus.

CDC recomandă îngrijiri de susținere pentru tratarea simptomelor, care pot include oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă. Pacienții cu simptome severe pot necesita internarea în unitățile de terapie intensivă ale spitalelor. În cazurile severe, unii pot necesita intubare.

CDC recomandă eliminarea contactului cu rozătoarele din locuințe sau de la locul de muncă pentru a reduce expunerea la virus. Agenția recomandă, de asemenea, sigilarea punctelor de intrare din subsoluri sau poduri prin care rozătoarele pot pătrunde în locuințe.

Se recomandă, de asemenea, purtarea echipamentului de protecție atunci când se curăță excrementele rozătoarelor, pentru a evita inhalarea aerului contaminat.

Cazul lui Betsy Arakawa, soţia actorului Oscar Gene Hackman

În februarie 2025, Betsy Arakawa, soția actorului câștigător al premiului Oscar Gene Hackman, a murit din cauza unei boli respiratorii legate de hantavirus. Medicii legiști consideră că Arakawa a contractat HPS, cea mai comună tulpină din SUA, care a dus la decesul ei.

Cuiburi și câteva rozătoare moarte au fost găsite în anexele casei sale, unde a fost găsită. Înregistrările poliției au arătat că Arakawa a căutat pe internet informații despre simptomele gripei și ale Covid-ului în zilele dinaintea decesului.

