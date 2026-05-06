Liderul senatorilor AUR exclude susţinerea unui guvern din care AUR să nu facă parte: "E logic"

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri că orice Guvern are nevoie de sprijinul unei majorităţi parlamentare pentru a putea fi învestit şi a precizat că formaţiunea sa nu va vota niciodată un Executiv din care AUR nu face parte, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 06.05.2026 , 12:40
Liderul senatorilor AUR exclude susţinerea unui Guvern din care AUR să nu facă parte: "E logic" - Hepta
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

"Dacă toţi liderii păstrează ceea ce au spus sau promis înainte de moţiunea de cenzură, nu văd cum s-ar face o majoritate. Şi orice altă majoritate s-ar face va fi fragilă, chiar dacă, până la urmă, s-ar răzgândi unul, doi lideri politici, dar majoritatea tot fragilă va fi că problemele rămân, nu dispar", a afirmat Peiu, la Parlament.

Întrebat despre un Guvern minoritar, Peiu a răspuns: "AUR nu va susţine niciodată un Guvern din care nu face parte. E logic şi cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Nu cred că există noţiunea de Guvern minoritar. Un Guvern pentru a fi învestit, trebuie să aibă votul cel puţin a 233 de parlamentari, cum a fost şi ieri, la moţiune, deci o majoritate".

El a precizat că, din câte ştie, AUR nu a fost invitat la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern. "Din câte ştiu eu, nu, dar nici nu era de aşteptat după cum a comunicat domnul preşedinte", a declarat liderul senatorilor AUR. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

petrisor peiu aur guvern
Înapoi la Homepage
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Pentru nord-coreeni, fiica minoră a lui Kim Jong Un este un „fashion icon”. Însă ținutele ei spun mult mai multe lucruri
Pentru nord-coreeni, fiica minoră a lui Kim Jong Un este un „fashion icon”. Însă ținutele ei spun mult mai multe lucruri
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari?
Observator » Ştiri politice » Liderul senatorilor AUR exclude susţinerea unui guvern din care AUR să nu facă parte: "E logic"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.