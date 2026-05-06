Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri că orice Guvern are nevoie de sprijinul unei majorităţi parlamentare pentru a putea fi învestit şi a precizat că formaţiunea sa nu va vota niciodată un Executiv din care AUR nu face parte, potrivit Agerpres.

Liderul senatorilor AUR exclude susţinerea unui Guvern din care AUR să nu facă parte: "E logic"

"Dacă toţi liderii păstrează ceea ce au spus sau promis înainte de moţiunea de cenzură, nu văd cum s-ar face o majoritate. Şi orice altă majoritate s-ar face va fi fragilă, chiar dacă, până la urmă, s-ar răzgândi unul, doi lideri politici, dar majoritatea tot fragilă va fi că problemele rămân, nu dispar", a afirmat Peiu, la Parlament.

Întrebat despre un Guvern minoritar, Peiu a răspuns: "AUR nu va susţine niciodată un Guvern din care nu face parte. E logic şi cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Nu cred că există noţiunea de Guvern minoritar. Un Guvern pentru a fi învestit, trebuie să aibă votul cel puţin a 233 de parlamentari, cum a fost şi ieri, la moţiune, deci o majoritate".

El a precizat că, din câte ştie, AUR nu a fost invitat la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern. "Din câte ştiu eu, nu, dar nici nu era de aşteptat după cum a comunicat domnul preşedinte", a declarat liderul senatorilor AUR.

