Guvernul regional al Insulelor Canare a anunțat că se opune permisiunii de acostare a unui vas de croazieră de lux afectat de un focar de hantavirus, o decizie confirmată de liderul regional Fernando Clavijo, relatează Reuters.

Insulele Canare refuză acostarea navei cu focar de hantavirus: Nu există garanții pentru populație

"Această decizie nu se bazează pe niciun criteriu tehnic și nici nu există suficiente informații pentru a liniști populația sau pentru a garanta siguranța acesteia”, a declarat Clavijo pentru un post de radio, citat de Reuters.

El a precizat că a solicitat o întâlnire de urgență cu premierul spaniol Pedro Sanchez pentru a discuta situația. Clavijo conduce o coaliție împreună cu Partidul Popular, principala formațiune de opoziție față de socialiștii lui Sanchez.

Anterior, televiziunea publică spaniolă TVE a relatat că vasul de croazieră urma să acosteze în insula Tenerife, citând surse din cadrul Ministerului Sănătății. Ministerul nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.

