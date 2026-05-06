Insulele Canare refuză acostarea navei cu focar de hantavirus: Nu există garanții pentru populație

Guvernul regional al Insulelor Canare a anunțat că se opune permisiunii de acostare a unui vas de croazieră de lux afectat de un focar de hantavirus, o decizie confirmată de liderul regional Fernando Clavijo, relatează Reuters. 

de Denisa Vladislav

la 06.05.2026 , 12:33
Insulele Canare refuză acostarea navei cu focar de hantavirus: Nu există garanții pentru populație - Sursa: Captură foto
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

"Această decizie nu se bazează pe niciun criteriu tehnic și nici nu există suficiente informații pentru a liniști populația sau pentru a garanta siguranța acesteia”, a declarat Clavijo pentru un post de radio, citat de Reuters.

El a precizat că a solicitat o întâlnire de urgență cu premierul spaniol Pedro Sanchez pentru a discuta situația. Clavijo conduce o coaliție împreună cu Partidul Popular, principala formațiune de opoziție față de socialiștii lui Sanchez.

Anterior, televiziunea publică spaniolă TVE a relatat că vasul de croazieră urma să acosteze în insula Tenerife, citând surse din cadrul Ministerului Sănătății. Ministerul nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.

Articolul continuă după reclamă
Denisa Vladislav Like
hantavirus insulele canare croaziera virus
Înapoi la Homepage
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
2026 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie. Fenomenul care va afecta întreaga planetă
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Pentru nord-coreeni, fiica minoră a lui Kim Jong Un este un „fashion icon”. Însă ținutele ei spun mult mai multe lucruri
Pentru nord-coreeni, fiica minoră a lui Kim Jong Un este un „fashion icon”. Însă ținutele ei spun mult mai multe lucruri
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari?
Observator » Ştiri externe » Insulele Canare refuză acostarea navei cu focar de hantavirus: Nu există garanții pentru populație
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.