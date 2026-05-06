Nava de croazieră cu focarul de hantavirus la bord va fi primită în Europa, în Insulele Canare! Experţii în sănătate fac totuşi apel la calm şi dau asigurări că riscul unei pandemii - cum s-a întâmplat în cazul coronavirusului - nu există. Organizaţia Mondială a Sănătăţii spune însă că e foarte posibil ca microbul în cazul de faţă să se fi transmis de la om la om.

Cei 147 de oameni captivi la bordul navei cuprinse de focarul de hantavirus vor ajunge în Insulele Canare în următoarele 3 sau 4 zile. E cel mai apropiat punct care dispune de toată aparatura medicală necesară. Odată ce vasul va acosta, echipele de doctori spanioli îi vor prelua pe pasagerii navei. Îi vor examina, îi vor trata dacă e nevoie şi îi vor transfera în ţările lor de origine. Până atunci, oamenii de la bordul vasului încearcă să-şi păstreze calmul pe cât posibil.

"Nu te urci pe o barcă gândindu-te că unul dintre cei o sută de pasageri ar putea muri. A fost un şoc. A trebuit să procesăm informaţia asta pentru un moment. Sunt persoane care nu vor deloc să intre în contact cu alţii în interior. Dacă, de exemplu, doi sau trei dintre noi stăm la aparatul de cafea, păstrăm o distanţă de un metru şi jumătate.", spune Helene Goessaert, pasageră.

Probabilitatea ca virusul să se fi transmis de la om la om este foarte mare şi ar fi unul dintre puţinele cazuri documentate până acum.

"Considerăm că ar putea exista o anumită transmitere de la om la om în rândul contactelor foarte strânse, cum ar fi soţul şi soţia, persoanele care au împărţit aceeaşi cabină şi aşa mai departe. Vă înţelegem. Ştim că sunteţi speriaţi.", explică Maria Van Kerkhove, reprezentant Organizația Mondială a Sănătății.

Panică nu e doar la bordul vasului. Organizaţia Mondială a Sănătăţii îi caută acum şi pe cei 82 de oameni care au zburat în acelaşi avion cu pacienta de origine olandeză, moartă după infectarea cu virusul. Experţii în sănătate fac totuşi apel la calm şi dau asigurări că hantavirusul nu prezintă risc de pandemie cum s-a întâmplat în cazul coronavirusului.

În total, şapte persoane au fost afectate de focar: trei au murit, una se află la terapie intensivă şi starea ei se îmbunătăţeşte, iar alţi trei urmează să fie preluaţi cu o barcă din portul din Capul Verde şi trimişi în Olanda şi Germania.

Mario Tohăneanu

