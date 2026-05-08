Doi români, spaima cimitirelor din Paris. Au furat statuete de bronz de 25.000 de euro

Doi români sunt urmăriți penal pentru profanarea a 15 morminte din Mayenne și Ille-et-Vilaine, Franţa. Cei doi bărbați, în vârstă de 32 și 34 de ani, au furat în total 84 de statuete și ornamente din bronz din șase cimitire.

de Redactia Observator

la 08.05.2026 , 13:28
Românii urmează să fie judecați în luna iunie la Laval, scrie Le Figaro. Cei doi bărbați fuseseră deja condamnați pentru fapte asemănătoare, a declarat procuroarea Republicii din Laval, Anne-Lyse Jarthon, într-un comunicat.

Prejudiciu de 25.000 de euro

Ei au fost ridicaţi marți de jandarmi de la domiciliile lor. O anchetă judiciară fusese deschisă de parchetul din Laval după degradarea unor pietre funerare în noaptea de 15 spre 16 aprilie în sudul departamentului Mayenne.

Plasați în arest preventiv pentru audieri, cei doi au recunoscut că au furat în total 84 de statuete și ornamente funerare din bronz din șase cimitire din Mayenne și nouă cimitire din Ille-et-Vilaine, prejudiciul fiind estimat între 20.000 și 25.000 de euro.

Inițial, ei trebuiau să fie judecați joi în procedură rapidă pentru „furt în grup, însoțit de degradări și profanare de morminte”. Totuși, dosarul a fost amânat pentru 16 iunie.

