Scandal uriaş la cea mai mare bancă germană. Peste 15 milioane de documente interne, copiate și scurse în presă de doi whistlebloweri, arată că Deutsche Bank ar fi ascuns probleme grave, ar fi ignorat avertismente privind tranzacții suspecte și ar fi întreținut relații controversate cu oligarhi ruși și Jeffrey Epstein. Ba chiar ar fi divulgat din greșeală datele fiscale ale lui Donald Trump și i-ar fi ascuns incidentul. Materialele au fost analizate de un consorțiu internațional format din peste 200 de jurnaliști, de la publicații precum Financial Times, Der Spiegel, Le Monde și The New York Times.

Peste 15 milioane de documente interne ale Deutsche Bank, printre care e-mailuri confidențiale, rapoarte ale anchetelor interne, acte financiare, procese-verbale ale ședințelor de conducere și conversații între angajați, au fost copiate și transmise presei de doi whistlebloweri. Identitatea acestora și rolul lor în cadrul băncii nu au fost dezvăluite.

Cine a scurs informaţiile

Îngrijorați de relațiile pe care banca le aveacu oligarhii ruși și cu banii proveniți din Rusia, cei doi au copiat arhiva de date și au transmis-o presei. Au declarat că au acționat în "interes public", pentru a expune comportamentul băncii.

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Documentele au fost apoi analizate de peste 200 de jurnaliști din întreaga lume, de la zeci de publicații, printre care Der Spiegel, Financial Times, Kyodo News, Le Monde și The New York Times.

Informațiile pun într-o nouă lumină managementul lui Christian Sewing, care a preluat conducerea băncii în 2018 și este considerat de mulți drept omul care a salvat cea mai mare bancă germană, afectată de numeroase scandaluri.

Cel care promitea să pună capăt scandalurilor care au adus banca într-un punct critic, le-a ascuns de fapt acționarilor multe dintre problemele băncii.

Lista problemelor grave de la Deutsche Bank

Financial Times arată că, sub conducerea lui Sewing, Deutsche Bank plănuia să își extindă afacerile controversate din Rusia. Ar fi ignorat astfel avertismentele propriilor specialiști responsabili cu respectarea legislației bancare. Îngrijorările vizau clienții băncii care aveau legături cu Kremlinul, într-un context geopolitic tot mai tensionat.

Concret, Deutsche Bank nu reușise să taie relațiile cu aproximativ 28000 de clienți problematici din divizia de investiții, identificați până în 2018.

În plus, în 2017 banca a divulgat accidental documentele fiscale ale lui Donald Trump și a ascuns apoi incidentul, fără să alerteze Casa Albă. Datele nu au fost accesibile publicului, ci transmise accidental către contabilul unui alt client.

Un alt scandal vizează plăți suspecte de aproape 600 de milioane de dolari, asociate cu Jeffrey Epstein. Deși se știa despre plățile procesate, este vorba despre o sumă mult mai mare decât cea cunoscută anterior.

Documentele mai dezvăluie numeroase probleme grave în modul în care era condusă și controlată banca, nerespectarea reglementărilor, incompetență și vulnerabilități ale sistemelor care ar trebui să prevină spălarea banilor.

Practic, unele probleme erau atât de grave, încât banca ar fi recunoscut în fața autorităților de supraveghere că unele operațiuni se desfășurau fără respectarea corespunzătoare a regulilor.

Financial Times precizează că în zilele următoare va publica și dezvăluiri despre plăți secrete către un membru al familiei regale din Qatar.

Urmări şi reacţia Deutsche Bank

În urma dezvăluirilor, acțiunile Deutsche Bank au scăzut ayi la un moment dat şi cu peste 6%, cea mai puternică scădere din aprilie 2025 încoace.

În urma scandalului, banca a transmis că "problemele prezentate în presă datează de mulți ani, în unele cazuri de mai mult de două decenii. Deutsche Bank este acum o bancă diferită și se concentrează pe executarea strategiei sale, care s-a dovedit a fi de succes, așa cum s-a demonstrat la publicarea profiturilor record din 2025, precum și din recentele trimestre".

Deutsche Bank face zilnic transferuri internaționale de peste 1000 de miliarde de euro.