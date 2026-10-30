Bulgarii se chinuie să scufunde nava lovită de o dronă lângă Constanța. Botul vasului a rămas deasupra apei

Episod neobișnuit în Marea Neagră. Nava comercială Khoryv, lovită de o dronă în apropierea României, pe 23 octombrie, a plutit mai multe zile în derivă până în apropierea Capului Șabla, din Bulgaria. Acolo s-a scufundat parțial, într-o zonă cu o adâncime de aproximativ 70 de metri. Însă partea din față a vasului, lung de 120 de metri, continuă să iasă deasupra apei. Este un pericol pentru navigația din zonă iar marina militară bulgară încearcă de cîteva zile să scufunde controlat și restul navei.

Nava comercială Khoryv, lovită cel mai probabil de o dronă navală, pe 23 octombrie, la 24 de kilometri de portul Constanța, în afara apelor teritoriale românești, a plutit răsturnată mai multe zile în derivă, aproape 45 de km, până în apropierea coastelor Bulgariei.

Vasul lung de 120 de metri s-a scufundat parțial în zona Capului Șabla, unde marea are o adâncime de 70 de metri. Pupa a ajuns pe fundul mării, în timp ce partea din față a rămas deasupra apei şi reprezentă un pericol pentru navigație.

Autoritățile bulgare încearcă disperați să o scufunde de tot, dar operațiunea demarată de marina militară bulgară s-a dovedit dificilă.Condițiile de pe mare au îngreunat şi ele intervenția. Amiralul Emil Eftimov, șeful apărării Bulgariei, a declarat ieri că structura navei s-a dovedit rezistentă.

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Autoritățile bulgare au emis avertizări pentru navigatori, cerându-le să păstreze o distanță de siguranță de aproape un kilometru, pentru a evita o coliziune

Azi după-amiază, partea din față a navei continua să iasă deasupra apei. La mijlocul săptămânii, bulgarii au trimis o corvetă să cerceteze zona.

În timpul verificărilor, în apropierea vasului a fost observată o altă navă comercială, destinată transportului de animale, care naviga cu sistemul automat de identificare dezactivat. Maritime.bg, un site bulgar de specialitate, susţine că unii asigurători obligă navele să navigheze "pe întuneric" în largul României, Bulgariei și Turciei.

Veche de mai bine de 40 de ani, nava Khoryv plecase pe 21 octombrie din portul turcesc Eregli și se îndrepta spre Sulina. Nu este clar cine o deține de fapt, nici ce transporta când a fost lovită. Cert este că ea naviga în Marea Neagră sub pavilionul Insulelor Comore și era destinată transportului de minereuri și produse petroliere.

La bord se aflau 13 marinari, zece ucraineni și trei azeri. Nouă au fost salvați, unul a murit, iar trei au fost dați dispăruți. Printre ei, și o femeie de 63 de ani, Fiodora, care era bucătăreasa pe vas, potrivit informațiilor transmise de familia acesteia