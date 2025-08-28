Danemarca acuză Statele Unite că desfăşoară campanii secrete în Groenlanda pentru a schimba ordinea politică. Oficialii din Copenhaga au catalogat acţiunea drept inacceptabilă, în consecinţă şeful diplomaţiei daneze l-a convocat pe cel mai înalt diplomat al ambasadei SUA.

Acesta va trebui să clarifice informaţiile potrivit cărora mai mulţi cetăţeni americani au vizat infiltrarea societăţii din Groenlanda şi au promovat secesiunea teritorială faţă de Danemarca.

"Orice încercare de a interfera în afacerile interne ale regatului (Danemarcei) va fi, desigur, inacceptabilă", a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen, citat de DR.

"În acest context, am cerut Ministerului de Externe să-l convoace pe chargé d'affaires american (însărcinatul cu afaceri) pentru o discuţie", a spus ministrul danez, citat de News.ro.

Americanii ar fi încercat să conducă o campanie de influenţă în Groenlanda

Americanii ar fi încercat să recruteze susţinători ai unui eventual transfer al suveranităţii Groenlandei către Statele Unite, dar potrivit presei daneze nu se ştie din ce structură făceau parte aceştia. Convocarea celui mai înalt diplomatului american SUA (nu au ambasador în Danemarca, doar însărcinat cu afaceri) reprezintă o acţiune fără precedent în relaţia dintre două ţări.

Cu toate acestea, serviciul danez de informaţii au avertizat că Groenlanda este ţinta unor campanii de influenţă din partea actorilor străini, mai ales după ce Donald Trump a declarat că nu exclude anexarea cu forţa a insulei.

