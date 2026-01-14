Danemarca anunţă un grup de lucru cu Statele Unite la finalul întâlnirii de la Casa Albă
Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda "discrepanţele" dintre ele în ce priveşte viitorul Groenlandei, după întâlnirea pe care au avut-o la Washington miniştrii de externe danez şi groenlandez cu vicepreşedintele american JD Vance şi cu secretarul de stat Marco Rubio.
Discuţia de la Casa Albă, care a durat aproximativ 50 de minute, a fost 'sinceră, dar şi constructivă', a declarat la final ministrul de externe danez Lars Lokke Rasmussen, transmite Reuters, conform Agerpres.
La rândul său, ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt, a afirmat că doreşte întărirea cooperării cu Statele Unite, dar că Groenlanda nu vrea să fie deţinută de acestea.
Întâlnirea, solicitată de autorităţile daneze şi groenlandeze, are loc într-un context în care preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a intensificat presiunile pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, invocând interese de securitate naţională pentru ţara sa.
Atât prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, cât şi prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, au respins posibilitatea ca Statele Unite să preia insula, fie printr-o achiziţie, fie prin forţă militară.
Ministerul Apărării din Danemarca a anunţat că, începând de miercuri, va creşte prezenţa militară şi exerciţiile în acest teritoriu autonom danez, în colaborare cu aliaţii săi din NATO, ca urmare a intensificării tensiunilor în Arctica.
