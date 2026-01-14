Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda "discrepanţele" dintre ele în ce priveşte viitorul Groenlandei, după întâlnirea pe care au avut-o la Washington miniştrii de externe danez şi groenlandez cu vicepreşedintele american JD Vance şi cu secretarul de stat Marco Rubio.

Danemarca anunţă un grup de lucru cu Statele Unite la finalul întâlnirii de la Casa Albă - Profimedia

Discuţia de la Casa Albă, care a durat aproximativ 50 de minute, a fost 'sinceră, dar şi constructivă', a declarat la final ministrul de externe danez Lars Lokke Rasmussen, transmite Reuters, conform Agerpres.

La rândul său, ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt, a afirmat că doreşte întărirea cooperării cu Statele Unite, dar că Groenlanda nu vrea să fie deţinută de acestea.

Întâlnirea, solicitată de autorităţile daneze şi groenlandeze, are loc într-un context în care preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a intensificat presiunile pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, invocând interese de securitate naţională pentru ţara sa.

Atât prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, cât şi prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, au respins posibilitatea ca Statele Unite să preia insula, fie printr-o achiziţie, fie prin forţă militară.

Ministerul Apărării din Danemarca a anunţat că, începând de miercuri, va creşte prezenţa militară şi exerciţiile în acest teritoriu autonom danez, în colaborare cu aliaţii săi din NATO, ca urmare a intensificării tensiunilor în Arctica.

