Danemarca și Groenlanda merg la Casa Albă pentru discuții cu SUA. Care este agenda întâlnirii

Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei vor merge miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire crucială, menită să detensioneze disputa iscată de dorința președintelui american Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză, notează AFP, conform Agerpres.

De la revenirea la putere în urmă cu aproape un an, Donald Trump a menţionat în mod regulat posibilitatea preluării controlului asupra acestei vaste insule arctice, strategică, dar slab populată.

Ameninţările sale s-au intensificat de la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro la începutul lunii ianuarie.

Ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen a solicitat această întâlnire cu secretarul de stat Marco Rubio. Reuniunea va avea loc în cele din urmă la Casa Albă, deoarece vicepreşedintele JD Vance a cerut să participe.

Acesta din urmă a făcut remarci foarte dure la adresa Danemarcei în timpul unei vizite în Groenlanda în primăvară, unde nu fusese invitat.

Lokke Rasmussen şi-a exprimat speranţa să clarifice "anumite neînţelegeri" în timpul întâlnirii, în contextul în care atât Danemarca, cât şi Groenlanda resping orice idee ca insula să se alăture Statelor Unite.

Donald Trump a amplificat şi mai mult tensiunile în ultimele zile, declarând duminică că va prelua teritoriul autonom danez "într-un fel sau altul".

Miliardarul republican afirmă că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a contracara avansurile Rusiei şi Chinei în Arctica.

Potrivit lui Penny Naas, cercetătoare la German Marshall Fund of the United States (GMFUS), un centru de studii asupra relaţiilor transatlantice, reuniunea s-ar putea încheia rapid dacă americanii persistă în cererea lor de a obţine Groenlanda cu orice preţ.

Însă, "dacă există chiar şi o mică nuanţă, aceasta ar putea duce la o conversaţie diferită", consideră ea.

Şefa diplomaţiei groenlandeze, Vivian Motzfeldt, va participa la discuţii. Ţara sa, la fel ca Danemarca, s-a opus ferm planurilor lui Donald Trump.

"Ne confruntăm cu o criză geopolitică şi, dacă trebuie să alegem între Statele Unite şi Danemarca, atunci alegem Danemarca", a declarat marţi premierul groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, în timpul unei vizite la Copenhaga.

"Groenlanda nu va aparţine Statelor Unite. Groenlanda nu va fi condusă de Statele Unite. Groenlanda nu va face parte din Statele Unite", a insistat el.

Întrebat marţi despre aceste declaraţii, Donald Trump a răspuns: "Ei bine, aceasta este problema lor".

"Nu ştiu nimic (despre prim-ministrul groenlandez), dar asta va deveni o mare problemă pentru el", a adăugat liderul de la Casa Albă.

Alături de Nielsen la Copenhaga, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că nu a fost uşor să reziste la ceea ce a numit o "presiune complet inacceptabilă din partea celui mai apropiat aliat al nostru".

Danemarca, membră NATO, respinge acuzaţiile americane conform cărora nu ar proteja suficient Groenlanda în faţa Rusiei şi Chinei.

Copenhaga subliniază că a investit aproape 90 de miliarde de coroane (12 miliarde de euro) pentru a-şi întări prezenţa militară în Arctica.

La scurt timp după întâlnirea de la Casa Albă, o delegaţie a Congresului american - compusă în principal din democraţi, dar şi cu un republican - va călători la Copenhaga pentru a-şi exprima solidaritatea cu Danemarca.

"Ameninţările continue ale preşedintelui Trump la adresa Groenlandei sunt inutile şi nu fac decât să slăbească alianţa noastră în cadrul NATO", a declarat senatorul democrat Dick Durbin, unul dintre membrii delegaţiei.

