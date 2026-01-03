Donald Trump a anunţat că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de trupele speciale americane, alături de soţia sa. Potrivit primelor informaţii familia prezidenţială ar fi fost scoasă din Venezuela pe calea aerului. Deocamdată, nicio autoritate din Venezuela nu a confirmat sau infirmat un asemenea scenariu.

BBC: Capturarea lui Maduro, un eveniment fără precedent în istoria modernă. Delta Force ar fi fost implicată

BBC susţine într-o amplă analiză a evenimentelor că dacă aceste informaţii se confirmă, extragerea lui Maduro reprezintă o situaţie fără precedent în istoria modernă, în special prin modul în care a fost pusă în practică. Potrivit unor informaţii venite dinspre Washington, trupele Delta Force au fost cele care l-au capturat şi extras pe Nicolas Maduro. Luptătorii Delta Force au fost aduşi până în inima capitalei Caracas de elicoptere de transport trupe MH-47G Chinook, după ce în prealabil elicopterele de asalt MH-60 Black Hawk au "curăţat" zona. Antiaeriana venezelueană a cărei coloana vertebrală era formată din sistemele ruseşti Buk-M2E a fost neutralizază de bombardamente masive.

Operaţiune militară fără precedent

O astfel de operaţiune nu are egal în istoria militară recentă şi ridică semne de întrebare în ceea ce priveşte modul în care SUA îşi foloseşte armata, susţine BBC. Cea mai apropiată comparaţie vine din urmă cu 37 de ani, atunci când Manuel Noriega a fost capturat tot de forţele speciale americane. Liderul panamez de atunci revendicase, la fel ca Maduro, victoria în alegeri contestate de guvernul american. De asemenea, şi Noriega fusese acuzat de implicarea în traficul de droguri, fapt ce a dus la concentrarea unor forţe armate americane uriaşe la graniţa statului Panama, aşa cum s-a întâmplat şi în Venezuela.

Similitudinile se opresc însă aici. Spre deosebire de Maduro, Noriega s-a predat singur trupelor americane. Asta după ce se refugiase în Ambasada Vaticanului. Dar a fost nevoit să iasă după 11 zile, după ce americanii au împânzit zona cu boxe uriaşe prin care s-a difuzat neîncetat muzică rock la cel mai înalt volum. După ce s-a predat, a fost transferat în Statele Unite şi condamnat pentru trafic de droguri.

Ce se va întâmpla cu președintele Nicolas Maduro

Soarta lui Nicolas Maduro rămâne în continuare necunoscută până la confirmări oficiale care să susţină scenariul prezentat. Congresmenul Mike Lee, un membru influent al Partidului Republican, a anunţat că Maduro va fi adus în Statele Unite şi va fi judecat pentru acuzaţiile care i se aduc. "Tocmai am încheiat convorbirea telefonică cu secretarul de stat Rubio. M-a informat că Nicolas Maduro a fost arestat de personal american pentru a fi judecat în Statele Unite pentru acuzații penale și că acțiunea cinetică pe care am văzut-o în această seară a fost desfășurată pentru a proteja și apăra persoanele care pun în aplicare mandatul de arestare", a scris Lee pe X.

Potrivit unor surse citate de CNN, administraţia Trump nu a informat în prealabil Comisia Forțelor Armate a Senatului SUA cu privire la o eventuală operaţiune militară în Venezuela. Asta deşi unii congresmani ceruseră explicit să fie informaţi înainte ca Armata SUA să întreprindă orice acţiune.

Delcy Rodriguez, viitorul preşedinte al Venezuelei

Laura Loomer, jurnalistă americană de investigaţii şi o susţinătoare declarată a lui Donald Trump, susţine că din informaţiile sale Delcy Rodriguez, vicepreședintele Venezuelei, va fi numită preşedintele ţării. "Sursele mele îmi spun că Delcy Rodriguez, vicepreședintele Venezuelei, va fi anunțată astăzi președinte interimar al Venezuelei, în urma atacurilor aeriene americane asupra Venezuelei și a anunțului președintelui Trump că Maduro a fost capturat de Forțele Speciale americane și scos din țară", a declarat jurnalista.

Delcy Rodriguez a avut o intervenţie la postul naţional de televiziune din Venezuela şi a declarat că guvernul venezuelean nu ştie unde se află preşedintele şi soţia sa şi a cerut SUA "dovezi" că cei doi sunt în viaţă. Donald Trump, preşedintele SUA, a susţinut că Nicolas Maduro şi soţia sa au fost capturaţi, dar nu a oferit detalii suplimentare despre starea acestora.

