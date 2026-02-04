De ce a intrat o laureată a Premiului Nobel în greva foamei, în detenţie în Iran: Insistă să-şi spună adevărul

Iranianca Narges Mohammadi, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2023 și una dintre cele mai cunoscute voci critice ale regimului de la Teheran, a intrat în greva foamei în timp ce se află în detenție în Iran, potrivit fundației administrate de familia sa. Decizia activistei a stârnit îngrijorări urgente privind starea sa de sănătate și situația drepturilor omului din țară, relatează CNN.

Fundația, cu sediul la Paris, a transmis că a primit informații credibile potrivit cărora Mohammadi a început greva foamei la începutul acestei săptămâni, ca protest față de ceea ce familia descrie drept o detenție ilegală și condiții dure de încarcerare, similare celor cu care se confruntă numeroși deținuți politici.

Potrivit fundației, cazul este cu atât mai grav cu cât Mohammadi are un istoric medical complex. Ea a suferit anterior infarcte, hipertensiune arterială cronică, dureri în piept și probleme la coloană, iar familia avertizează că aceste afecțiuni fac detenția prelungită și greva foamei extrem de periculoase.

Fiul său, Ali Rahmani, a declarat că este "profund îngrijorat" pentru mama sa și a descris situația deținuților politici din Iran drept o criză umanitară.

Familia mai susține că Mohammadi a avut un contact extrem de limitat cu apropiații de la arestare, fiind permis un singur apel telefonic scurt la mijlocul lunii decembrie.

Greva foamei, un protest față de detenția "ilegală" și condițiile dure din închisorile iraniene

Narges Mohammadi a fost arestată în decembrie, în timpul unei ceremonii comemorative organizate la Mashhad pentru un avocat pentru drepturile omului decedat. Soțul ei, Taghi Rahmani, afirmă că autoritățile ar fi încercat să o constrângă să declare public că se află într-o stare bună, solicitare pe care aceasta ar fi refuzat-o.

"Ea insistă să-și spună adevărul", a declarat Rahmani, soţul laureatei Premiului Nobel, adăugând că oficialii se tem de reluarea activismului ei dacă ar fi eliberată.

Mohammadi, cunoscută pentru lupta sa pentru drepturile femeilor și libertăți democratice, a petrecut mare parte din ultimii 20 de ani în detenție, inclusiv în celebra închisoare Evin din Teheran. Ea a primit condamnări care însumează 36 de ani de închisoare, pe baza unor acuzații legate de securitatea națională.

Fundația sa a făcut apel la organizațiile internaționale pentru drepturile omului și la guverne să ia măsuri concrete, avertizând că viețile deținuților politici rămân în pericol.

