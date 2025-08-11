De ce a mutat Trump portretele lui Obama și Bush din zona de onoare a Casei Albe. Gest cu mesaj politic

Donald Trump a mutat portretele lui Barack Obama și ale foștilor președinți George W. Bush și George H. W. Bush într-o zonă inaccesibilă vizitatorilor Casei Albe, încălcând tradiția de a expune lucrările în cel mai vizibil loc al reședinței executive, relatează Mediafax. Decizia, văzută ca un gest simbolic al tensiunilor politice dintre liderul de la Casa Albă și predecesorii săi, vine în contextul acuzațiilor dure lansate recent la adresa lui Obama și a familiei Bush.

Odată o caracteristică a intrării în Casa Albă, portretul oficial al fostului președinte Barack Obama a fost mutat într-o poziție decisiv mai puțin vizibilă, subliniind tensiunile de lungă durată dintre al 44-lea și al 47-lea președinte.

Portretele altor predecesori recenți cu care președintele Donald Trump are o relație controversată, fostul președinte George W. Bush și tatăl său, George H. W. Bush, au fost de asemenea mutate, potrivit CNN.

Trump a ordonat personalului să mute portretul lui Obama în partea de sus a Scării Mari, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu această chestiune, unde acum nu va mai fi vizibil pentru miile de vizitatori care vin la Casa Albă în fiecare zi. Una dintre surse a adăugat că portretele celor doi Bush se află acum și ele în zona de sus a scării.

Motivul pentru care Trump a cerut mutarea portretelor

Mai multe surse au afirmat că președintele este implicat direct în aproape toate aspectele legate de estetica Casei Albe, indiferent de amploarea lor.

CNN a obținut o fotografie a portretului lui Obama atârnat în partea de sus a scării, într-un colț, la intrarea în reședința privată. Această zonă este strict rezervată membrilor familiei prezidențiale, agenților Serviciului Secret al SUA și unui număr limitat de angajați ai Casei Albe și ai reședinței executive. Este complet ascunsă privirii vizitatorilor care speră să vadă pictura fotorealistă a fostului președinte realizată de Robert McCurdy, a confirmat o sursă familiarizată cu acest subiect.

Nu este prima dată când tabloul lui Obama a fost repoziționat. În aprilie, portretul lui Obama a fost mutat în Grand Foyer al Casei Albe și înlocuit cu un tablou reprezentând o scenă iconică în care Trump supraviețuiește tentativei de asasinat din Butler, Pennsylvania.

Protocolul și precedentele Casei Albe prevăd ca portretele celor mai recenți președinți americani să fie amplasate în locul cel mai vizibil, la intrarea în reședința executivă, vizibile pentru oaspeți în timpul evenimentelor oficiale și pentru vizitatori în timpul tururilor.

Portretul fostului președinte Joe Biden nu a fost încă finalizat.

Manevrele legate de portret reprezintă cea mai recentă jignire a lui Trump la adresa unui rival politic.

Aceasta survine în contextul escaladării tensiunilor dintre Trump și Obama în ultimele luni. Trump i-a acuzat recent pe Obama și pe membrii administrației sale de trădare în timpul alegerilor din 2016, determinând o declarație rară din partea predecesorului său, al cărui birou a calificat acuzațiile drept "scandaloase", "bizare" și "o încercare slabă de a distrage atenția".

Procurorul general al președintelui, Pamela Bondi, a ordonat ulterior procurorilor să înceapă o anchetă a marelui juriu cu privire la acuzațiile că înalți oficiali ai administrației Obama au fabricat informații secrete despre interferența Rusiei în alegerile din 2016.

De asemenea, au existat tensiuni de lungă durată între Trump și familia Bush. Bush senior, care a murit în 2018, l-a numit pe Trump "fanfaron" într-o biografie și a votat pentru Hillary Clinton la alegerile din 2016. George W. Bush, pe care Trump l-a atacat ca fiind un președinte "eșuat și lipsit de inspirație", și fosta primă doamnă Laura Bush au participat la inaugurarea președintelui din 2025, dar nu au participat la prânzul de după ceremonie.

Casa Albă a refuzat să comenteze

CNN a contactat Casa Albă și Asociația Istorică a Casei Albe pentru a obține un comentariu. Un purtător de cuvânt al biroului lui Obama a refuzat să comenteze.

În timpul primului mandat al lui Trump, acesta a înlocuit portretele lui Bill Clinton și George W. Bush din Grand Foyer, alegând în schimb să îi pună în evidență pe William McKinley și Theodore Roosevelt.

Finanțată din fonduri private de către Asociația Istorică a Casei Albe, o organizație non-profit, tradiția oficială a portretului prezidențial a apărut la începutul anilor 1960, sub prima doamnă Jacqueline Kennedy, potrivit fostei curatoare a Casei Albe, Betty Monkman. Înainte de asta, exista o politică relativ "aleatorie", a spus Monkman într-un podcast din 2017 pentru asociație, portretele fiind finanțate de Congres sau comandate de prieteni - sau chiar de președinte.

În era modernă a portretelor de la Casa Albă, președinții și primele doamne și-au invitat predecesorii, foștii angajați, prietenii și familia la ceremoniile de dezvelire.

"Este o dovadă de generozitate din partea actualului președinte și a primei doamne să invite toate aceste persoane din administrația care își încheie mandatul", a spus Monkman, amintindu-și de o ceremonie din timpul administrației Johnson pentru dezvelirea portretului lui Eleanor Roosevelt.

