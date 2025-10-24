De ce sancțiunile "simbolice" împotriva companiilor de petrol ruseşti nu vor opri războiul lui Putin - Analist

Expertul în energie Anas Alhajji consideră că sancţiunile SUA împotriva companiilor de petrol ruseşti Rosneft şi Lukoil, deși sunt prezentate ca fiind dure, nu vor opri războiul din Ucraina, pentru că sunt în mare parte "simbolice".

Consultantul și expertul în energie Anas Alhajji a explicat joi într-un interviu la CNBC de ce noile sancțiuni occidentale asupra petrolului rusesc, care vizează Rosneft și Lukoil, nu sunt suficiente pentru a opri războiul lui Vladimir Putin. Întrebat dacă sancționarea Lukoil și Rosneft lovește într-adevăr Kremlinul acolo unde îl doare cel mai tare, analistul a răspuns: "Deloc, acestea sunt sancțiuni simbolice".

"Nu poți să sancționezi ceea ce era deja sancționat, nu poți sancționa ceva ce nu poți controla și ceva cu care nu ai afaceri. Nu există afaceri directe cu cele două companii, nu operează pe piața din SUA, nu sunt prezente pe bursa americană, nu au legături cu băncile americane. Nu este nimic. Doar simbolic", a explicat el.

Anas Alhajji a mai spus că sancțiunile nu vor reduce veniturile Rusiei din exporturile de petrol și gaze și a explicat că prețul petrolului a urcat din mai multe motive: "o scădere a stocurilor de petrol americane, de benzină și de produse distilate, iar în același timp am pierdut din țițeiul kazah, pe de o parte din cauza opririlor de mentenanță, și pe de altă parte din cauza atacurilor cu drone asupra unităților rusești care-l procesează, fapt ce a dus la o scădere importantă a exporturilor de petrol kazahe".

De ce nu funcționează sancțiunile UE

Întrebat despre efectul sancțiunilor asupra lanțului de aprovizionare și al prețului petrolului, Anas Alhajji a amintit că UE a impus 19 pachete de sancțiuni.

"Ce s-a întâmplat cu cele 18 anterioare? Îl avem pe al 19-lea pentru că cele 18 dinaintea sa nu au funcționat. Sancțiunile nu funcționează. Problema cu sancțiunile impuse de UE, G7 sau SUA este următoarea: este o lecție importantă, dar niciunul dintre acești politicieni nu a învățat-o. Când impui sancțiuni asupra întregului lanț de aprovizionare îți strici singur sancțiunile pentru că forțezi pe toți din lanțul de aprovizionare să coopereze între ei. Dacă vrei să creezi perturbări în lanțul de aprovizionare, îl întrerupi, dar nu sancționezi întregul lanț. Așa forțezi pe toată lumea din lanț să coopereze și să ocolească sancțiunile", a explicat el.

Întrebat dacă, prin aceste sancțiuni Donald Trump vrea să obțină o pârghie de presiune față de China și India și dacă eventual aceste țări vor ceda și vor renunța la importurile rusești de petrol, expertul a răspuns că "în fiecare zi, dacă te uiți la numărul de nave cu țiței rusesc (Urals) care pleacă din Marea Baltică și ocolesc nordul Europei, apoi vestul Europei și sudul ei, în fiecare zi trec prin Marea Roșie și ajung în India și China. Majoritatea acestor nave sunt sancționate. India și China îi ignoră pe toți, iar UE nu face nimic. Nu se întâmplă nimic. India și China nu vor renunța la asta (petrolul rusesc) și nu doar din cauza discounturilor (reducerilor rusești), ci pentru că nu există înlocuitori. De unde iei 4 milioane de barili pe zi? Nu avem cantitatea asta pentru a înlocui petrolul rusesc. Iar pentru cei care spun că SUA pot trimite petrol către India în locul celui rusesc, contează și calitatea (tipul de petrol)".

Analistul a explicat că SUA produce în principal petrol "dulce" (cu cantitate redusă de sulf), iar rafinăriile indiene sunt proiectate pentru a rafina petrol "acru" (cu o cantitate mai mare de sulf) precum cel rusesc. "Nu se potrivesc și asta înseamnă că avem o problemă mare".

