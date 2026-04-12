Toate emoţiile Învierii au început, însă, de ieri, din curtea cetăţii Mormântului Sfânt. Acolo s-a săvârşit miracolul ortodoxiei. Chemarea dumnezeiască a unit mii de credincioşi: din Ucraina până în Egipt. Iar lumina care vesteşte Învierea Domnului a ajuns peste tot.

Flacăra Sfântă a învins din nou întunericul. Minunea a avut loc ieri la ora 14 şi 13 minute. În liniștea încărcată de rugăciune, Biserica Sfântului Mormânt a devenit, din nou, neîncăpătoare. Harul dumnezeiesc s-a arătat ca o scânteie vie şi a pătruns în sufletele tuturor credincioşilor.

Din om în om, flacăra a ajuns la toţi cei care au vrut să fie martorii miracolului, ce nu are nevoie de explicaţii. Mănunchiurile cu câte 33 de lumânări, simbol al anilor trăiți pe pământ de Iisus Hristos, au dus focul sfânt mai departe. Din om în om, din suflet în suflet.

În mulţime s-au auzit glasuri cuprinse de emoţie în toate limbile pământului. Inclusiv în limba română.

Articolul continuă după reclamă

Temerile că tradiția începută în 2009 nu va mai putea fi continuată și în acest an s-au stins acum două zile, când Biserica Sfântului Mormânt s-a redeschis.

Fără nicio teamă, credincioşii şi-au atins faţa, mâinile şi hainele de flacără pentru binecuvântare. Se spune că Lumina Sfântă nu arde în primele 30 de minute.

Pentru credincioși, Sfânta Lumină este simbolul Învierii lui Hristos, al speranței și al biruinței vieții asupra morții. Ritualul datează de cel puțin 1.200 de ani.

Cum a fost adusă în România

La noi în ţară, Lumina Sfântă a ajuns cu ajutorul Arhimandritului Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la locurile sfinte. A fost adusă la aerportul Otopeni într-o candelă metalică specială, protejată cu sticlă și transportată permanent aprinsă, inclusiv în avion.

După o scurtă slujbă, reprezentanții tuturor episcopiilor și arhiepiscopiilor din țară au plecat cu propria candelă.

"Biserica ne cheamă să primim nu doar o lumină, ci să primim lumina cea adevărată care este Hristos Domnul cel Înviat care ne luminează nu doar ochii noştri, ci şi inimile noastre. După cuvintele domnului care a spus: voi sunteţi Lumina Lumii. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor", a afirmat Arhimandritului Ioan Meiu.

Pentru eparhiile apropiate de București, delegații pleacă direct cu mașina. Cei veniți din zone mai îndepărtate, din Moldova, Transilvania, Banat sau Maramureș, folosesc de regulă curse aeriene.

Lucian Florea

Întrebarea zilei Este acesta cel mai scump Paște din ultimii ani? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰