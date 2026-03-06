De luni până vineri pe șantier, duminica la altar. Povestea incredibilă a unui preot român din Anglia

Nicolae Bulat, un preot din Anglia, nu a spus nu atunci când s-a văzut nevoit să facă și altceva ca să se poată întreține. Astfel, de luni până vineri, părintele renunță la sutană și merge pe șantier, iar în weekend îl slujește pe Dumnezeu.

"Nu sunt singurul preot din comunitate care lucrează în construcții. Munca e un lucru bun care ne scăpă de trei mari rele: de urât, de fapte rele şi de nevoie", a declarat preotul pentru Anunțul UK.

Muncitor în timpul săptămânii, preot în weekend

În prezent, părintele Nicolae Bulat slujește la Parohia Moldo - Română din Corby - Northamptonshire, după ce în trecut a fost preot misionar. "Nu e deloc o supriză faptul că de luni până vineri lucrez, ca angajat, în domeniul construcțiilor. Majoritatea preoților din comunitate muncesc, pe șantier, pe camion, alții sunt profesori la universități", a spus Nicolae Bulat pentru Anuntul UK.

Părintele mai spune că și locul unde se află biserica este închiriat cu ora, iar după fiecare slujbă, simbolurile bisericești se strâng. „Parohia din Corby a fost înființată în august 2025 și mulți încă nu au aflat că au o biserică ortodoxă lângă casă. Numărul enoriașilor este însă într-o continuă creștere. Ceea ce mulți nu cunosc este faptul că slujim într-un spațiu închiriat cu ora, iar acest lucru presupune ca, înainte de fiecare slujbă, botez sau cununie, să aranjăm icoanele și tot ceea ce este necesar pentru oficierea slujbei, iar la final să le strângem. Aceasta este o practică des întâlnită în comunitățile din Anglia. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra comunității din Corby și tuturor celor care ne ajută și sprijină parohia din Corby”, a mai spus părintele Nicolae Bulat.

