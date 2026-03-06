Vremea de mâine 7 martie. Cer senin în mare parte a ţării, cu înnorări temporare în sud. Maxime de 15 grade
Vremea se menține în general stabilă la început de weekend. Meteorologii anunță cer mai mult senin în mare parte din țară, temperaturi de până la 15 grade și doar episoade izolate de ceață sau nori joși, mai ales în sud și sud-est. La munte, vremea va fi predominant frumoasă, cu maxime ce pot ajunge la 12 grade.
La noapte, cerul va fi variabil, iar în zonele joase, mai ales în sudul și sud-estul țării, local se vor forma nori joși sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile minime vor coborî până la -8...-6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în Dealurile de Vest vor fi în jur de 6 grade.
Vremea de mâine 7 martie în ţară
Temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această dată în est și sud-est, iar în restul țării vor fi ușor mai ridicate. Cerul va fi în general senin, însă în regiunile sudice și sud-estice, la începutul zilei și din nou spre finalul intervalului, pot apărea nori joși sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare în sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la 45 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 7 și 15 grade, iar cele minime între -6 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest.
Vremea de mâine 7 martie în Bucureşti şi în Cluj
În București, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în primele ore ale zilei și din nou spre seară pot apărea nori joși și ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi între -1 și 0 grade.
La Cluj-Napoca, ziua de sâmbătă va fi însorită. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 15 grade, iar minimele vor coborî până la -1 grad. Vântul va sufla slab, iar șansele de precipitații sunt foarte reduse.
Vremea de mâine 7 martie la munte
a munte, cerul va fi în general senin, cu unele înnorări temporare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime pot ajunge la 12 grade la Stâna de Vale, iar minimele vor coborî până la aproximativ -5 grade.
