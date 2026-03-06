Vremea de mâine 7 martie. Cer senin în mare parte a ţării, cu înnorări temporare în sud. Maxime de 15 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 7 martie în ţară

Temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această dată în est și sud-est, iar în restul țării vor fi ușor mai ridicate. Cerul va fi în general senin, însă în regiunile sudice și sud-estice, la începutul zilei și din nou spre finalul intervalului, pot apărea nori joși sau ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare în sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la 45 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 7 și 15 grade, iar cele minime între -6 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine 7 martie în Bucureşti şi în Cluj

În București, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în primele ore ale zilei și din nou spre seară pot apărea nori joși și ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi între -1 și 0 grade.