Războiul din Iran "ar putea prăbuși economiile lumii": Petrolul ar putea ajunge la 150 de dolari barilul

Ministrul energiei din Qatar a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea prăbuși economiile lumii, existând riscul ca toți exportatorii de energie din Golf să oprească producția în câteva zile, ceea ce ar împinge prețul petrolului la 150 de dolari pe baril.

Ministrul energiei Saad al-Kaabi a declarat pentru Financial Times că, şi dacă războiul s-ar opri imediat, ar dura de la câteva săptămâni până la câteva luni până când Qatarul ar putea reveni la livrările normale de gaz, după ce Iranul a atacat cu drone cea mai mare uzină de gaz natural lichefiat din ţară, cea de la Ras Laffan.

Qatarul, al doilea producător mondial de GNL, a fost nevoit să declare situație de "forță majoră", ceea ce înseamnă că nu își mai poate respecta temporar contractele de livrare din cauza situației de război. Producția a fost oprită și nu va fi reluată până când ostilitățile nu vor înceta complet.

Deși exportă relativ puțin gaz în Europa, ministrul energiei din Qatar a spus că Europa va resimți puternic efectele, deoarece țările din Asia vor plăti mai mult pentru gazul disponibil, iar statele producătoare din Golf riscă să nu își mai poată onora contractele. "Toți cei care nu au declarat forță majoră o vor face probabil în următoarele zile dacă situația continuă așa. Toți exportatorii din regiunea Golfului vor fi nevoiți să declare forță majoră. Dacă nu o fac, la un moment dat vor plăti legal despăgubiri pentru asta şi asta este decizia lor", a spus el.

Kaabi a avertizat că războiul dintre SUA, Israel și Iran ar putea avea efecte grave asupra economiei globale. "Ar putea prăbuși economiile lumii. Dacă războiul continuă câteva săptămâni, creșterea economică globală va fi afectată. Prețurile la energie vor crește, va declanșa penurii de produse și reacții în lanț în industrie", a spus el.

El a spus că, deși operațiunile offshore ale Qatarului nu au fost afectate, pagubele la instalațiile de pe uscat sunt încă evaluate. "Nu știm încă amploarea pagubelor, evaluarea este în curs. Nu este clar cât timp vor dura reparațiile", a spus el.

Prețul petrolului de referință Brent a urcat vineri la 89 de dolari pe baril, cea mai mare creștere săptămânală din ultimii patru ani, iar contractele futures pentru gazele naturale din Europa au ajuns la peste 52 de euro/MWh, în curs de a fi cea mai mare creștere săptămânală din februarie 2022, când a început războiul din Ucraina.

Prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril în 2-3 săptămâni

Ministrul qatarez, care este și directorul executiv al QatarEnergy, a avertizat că, dacă navele nu vor mai putea trece prin Strâmtoarea Ormuz, o arteră cheie pe unde circulă aproximativ o cincime din petrolul și gazul lumii, prețul ţiţeiului ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril în două-trei săptămâni. De asemenea, el estimează că prețul gazului ar putea urca la 117 euro pe MWh, de patru ori mai mult decât înainte de război.

Traficul prin strâmtoare s-a oprit aproape complet. Kaabi a adăugat că blocarea comerțului maritim prin Ormuz nu ar afecta doar energia, ci multe alte industrii globale precum industria chimică, producția de plastic, agricultura (îngrășăminte), industria alimentară.

Președintele Donald Trump și oficialii israelieni au avertizat că războiul ar putea dura săptămâni. Deşi Trump a spus în această săptămână că marina americană ar putea escorta navele prin strâmtoare, Kaabi a spus că traficul va rămâne periculos atât timp cât războiul continuă. Potrivit lui, calea navigabilă prin strâmtoarea este foarte aproape de coasta Iranului, navele pot fi lovite cu uşurinţă iar proprietarii nu vor dori să își riște navele și echipajele.

Qatar, care găzduiește cea mai mare bază militară americană din regiune, are în mod tradițional relații bune cu Iranul. Totuși, Teheranul a lansat mai multe valuri de rachete și drone asupra Qatarului și altor state din Golf, pentru a crește presiunea asupra SUA.

Georgiana Dulgheru

