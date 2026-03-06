Trei tineri, dintre care doi minori, cu vârsta de 16 ani, au fost arestaţi pentru că ar fi racolat prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie online o fată de 13 ani, au dus-o la locuinţa unuia dintre ei şi ar fi întreţinut relaţii sexuale cu ea şi apoi au obligat-o să se prostitueze cu alţi bărbaţi a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman.

Minoră de 13 ani, racolată online şi obligată să se prostitueze de trei tineri - Sursa: Profimedia

"Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Teleorman, împreună cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Teleorman, au documentat activitatea infracţională a trei persoane, dintre care doi minori, ambii de 16 ani, cercetate pentru trafic de minori, acces fără drept la un sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice şi furt calificat", precizează IPJ Teleorman.

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal.

"În luna februarie 2026, prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie online, persoanele cercetate ar fi recrutat o victimă minoră, de 13 ani, pe care ar fi preluat-o şi transportat-o atât la locuinţa unuia dintre ei, unde ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta, cât şi în alte zone din proximitatea localităţii lor de domiciliu, unde, prin constrângere fizică şi ameninţări cu acte de violenţă, ar fi determinat-o să întreţină acte şi raporturi sexuale contra cost cu mai mulţi bărbaţi. Sumele provenite din activitatea infracţională ar fi fost încasate de către persoanele cercetate", a informat IPJ Teleorman.

Cei trei tineri i-au luat telefonul fetei şi i-ar fi şters datele, ulterior l-ar fi vândut

Conform sursei citate, cei trei i-au luat telefonul fetei şi l-ar fi resetat, ştergând datele informatice stocate pe acesta, iar ulterior l-ar fi vândut.

Cei trei tineri au fost reţinuţi, iar în cursul zilei de joi judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Teleorman a dispus măsura arestării preventive a acestora, pentru 30 de zile.

