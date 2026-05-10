Orice metru pătrat de pământ poate deveni, cu puțină imaginație și grijă, o mică oază verde de relaxare. Fie că vorbim de un balcon suspendat între betoane sau de o grădină cât o palmă de curte, natura își face loc acolo unde îi dăm voie. Leușteanul și rozmarinul își găsesc locul în jardiniere, iar răsadurile de roșii, dacă sunt îngrijite cu răbdare, pot creşte sub soarele verii.

"Nişte răsaduri de tomate, doi lei firul ... Am deja primele inflorescenţe... în două-trei săptămâni probabil o să şi mănânc primele tomate. Pot să pun o rădăcină de busuioc ...îndepărtează o parte din dăunătorii specifici tomatelor. Putem să punem şi un răsad fie de ţelină fie de pătrunjel", a declarat Cosmin Mihai, prorector Facultatea de Horticultură.

Leuștean lângă roșii, ardei lângă plante aromatice, vinete în echipă cu verdețuri de ciorbă, iar menta… clar la limonadă. Iar pentru cei care vor balcon cu internațional, intră în scenă smochinul.

Românii aduc Grecia și Italia acasă

"Varianta cea mai simplă poate să pornească de la 5-10 euro pe metrul pătrat. Dacă tindem de la low tech spre high tech, adică vrem să plantăm arbori mai mari cum ar fi un măslin... costurile pot să crească la 300-500 de euro", mai spune Cosmin Mihai, prorector Facultatea de Horticultură.

Un sistem de irigare conectat la apă, curent și internet costă în jur de 1.500 de lei.

"Această distribuţie sub formă de inel o putem pune în ghivece. Putem să dăm apă la plante în tot chiveciul uniform. Intrăm în aplicaţie, setăm în ce zile dorim, cantitate, durata. Selectăm zona şi îi dau run câteva minute ...şi udă instantaneu", mai spune Adrian Asanica, rector Facultatea de Horticultură.

Pe Florin l-am găsit la târgul de la Agronomie, alături de soție. Vrea să-şi extindă grădina. Are deja tuia, arbuști…

"Acum trecem la următorul nivel, am venit să luăm un măslin, sper să se adapteze, în vară o să fie ok. Ne şi aduce aminte de Grecia, de Italia, destinaţiile de vară o să le avem mai aproape", a declarat Florin.

Pasiunea a urcat și bugetul: peste 3.000 de lei investiți deja în verdeața de acasă.

"Îmi place să fie aşa uniform, îmi place simetria şi înalt că o să-l punem pe balcon, aşa într-un colţ", spune Emilia.

"N-ai cum să nu iei ceva de la un asemenea târg. Trandafir curgător, fabulos. De toate pentru ghiveci şi pentru pus în curte într-o rocărie". "Am venit astăzi special pentru această floare .....floarea de hârtie, este foarte frumoasă, am văzut-o pe riviera franceză, undeva pe Sanremo", spun oamenii.

"Avem măslini de peste 100 de ani .... aducem citrici...unii mai rari în România .... Leandri, floare de hârtie, bunganvilea... pasiflora", a declarat Gheorghiţă, reprezentant depozit flori.

Pentru cei mai curajoşi, recomandarea este să planteze în grădinile mai mcii sau mai mari pomi fructiferi exotici care au fost aclimatizaţi în ţara noastră, vorbim de kaki, rodie, kiwi, smochin sau chiar moşmon, un fruct care ste foarte asemănător cu perele şi care şi coace în decembrie târziu

Arbuștii și pomii fructiferi pornesc de la 40 de lei și pot ajunge până la 200–300 de lei, în funcție de specie.

