Cererea de iahturi de lux și avioane private este în creștere datorită legii fiscale de anul trecut. Vânzările de conace de peste 10 milioane de dolari sunt în plină expansiune, pe măsură ce acțiunile ating noi maxime. Iar cei bogați și puternici se vor bucura de o nouă sală de bal pentru galele de la Casa Albă.

Decalajul de avere în Statele Unite este în creștere, iar politicile lui Donald Trump îl amplifică - Profimedia

În paralel, americanul tipic nu își permite o casă cu preț mediu. O mașină nouă este inaccesibilă pentru mulți, plata lunară medie depășind 700 de dolari. Băncile de alimente observă un număr tot mai mare de oameni care sar peste mese pentru că nu își permit să mănânce, iar tot mai mulți americani din clasa de mijloc își vând plasma pentru a face față cheltuielilor.

Diferența dintre bogați și săraci din America este cea mai mare din ultima generație - și este în creștere, relatează NBC News.

Cantitatea de avere deținută de primii 1% a crescut de două ori mai mult decât rata celor din ultimii 90% în primele nouă luni ale anului trecut, conform cifrelor Rezervei Federale. În vârful ierarhiei, averea lui Elon Musk se apropie de cea a legendarului om de afaceri din secolul al XIX-lea, John D. Rockefeller, dacă este privită ca pondere din economia americană generală.

O varietate de factori au modelat dificultățile americanilor de rând și au alimentat câștigurile celor bogați: Pandemia a perturbat piața imobiliară, îngreunând permiterea unei locuințe. Acțiunile au crescut vertiginos, determinate de entuziasmul față de inteligența artificială. Industria prelucrătoare a scăzut, angajările au scăzut, iar costurile continuă să crească.

Politicile președintelui Donald Trump amplifică aceste tendințe. La un an de la începutul celui de-al doilea mandat, administrația sa a redus programele care ajută gospodăriile cu venituri mici, promovând în același timp politici în beneficiul celor bogați și al corporațiilor. El a semnat o legislație pentru reducerea cupoanelor alimentare și a beneficiilor Medicaid și a impus noi restricții asupra asistenței pentru locuințe cu venituri mici și a împrumuturilor pentru studenți. Pentru a face față costurilor mai mari generate de tarife vamale, el a sugerat americanilor să cumpere mai puține păpuși pentru copiii lor.

Între timp, administrația Trump a acordat miliarde de dolari în reduceri de impozite corporațiilor și celor bogați și a relaxat reglementările privind băncile, relaxând în același timp regulile privind criptomonedele, de care a beneficiat personal.

"Donald Trump vorbește mult despre clasa muncitoare, baza sa MAGA este în principal clasa muncitoare, dar dacă te uiți la date, clasa muncitoare o duce foarte prost în a doua administrație Trump", a declarat Robert Reich, profesor emerit la Universitatea din California, Berkeley, care a condus Departamentul Muncii în timpul administrației Clinton. "Creșterea reală în a doua administrație Trump a fost în profiturile corporative și în averea oamenilor din vârf."

Trump și-a apărat performanța economică, numind îngrijorările legate de accesibilitate o farsă și dând vina pe democrați pentru slăbiciunea economiei. El a respins numeroase sondaje care arătau o anxietate economică crescândă, afirmând în discursul său despre Starea Națiunii din februarie că a inaugurat o "epocă de aur a Americii". Ca dovadă, el a citat creșterea soldurilor conturilor 401(k), o scădere a ratelor ipotecare și prețuri mai mici la benzină - deși prețurile la benzină au crescut brusc de atunci, după ce atacurile sale asupra Iranului au perturbat fluxul global de petrol. Indicele S&P 500, alimentat de un boom al inteligenței artificiale, a crescut cu aproximativ 13% în primul an al celui de-al doilea mandat.

Aliații lui Trump susțin că, deși ar putea dura ceva timp, toți americanii vor beneficia de reducerile de impozite de vara trecută, rambursarea medie crescând cu aproximativ 1.000 de dolari în acest an, conform datelor citate de Casa Albă. De asemenea, aceștia spun că tarifele vamale încă în evoluție impuse de Trump vor stimula în cele din urmă locurile de muncă din industria prelucrătoare din SUA, care au scăzut anul trecut, menționând anunțurile făcute de guverne și corporații străine cu privire la planurile de a investi în SUA.

Unii economiști, inclusiv cei care au servit în administrațiile republicane anterioare, s-au întrebat dacă aceste îmbunătățiri vor fi suficiente pentru a compensa presiunile din alte părți ale economiei, inclusiv din cauza unei piețe a muncii în scădere, care a pierdut 92.000 de locuri de muncă în februarie într-o gamă largă de industrii.

