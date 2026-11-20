În declaraţia finală a summit-ului trilateral dintre SUA, Rusia şi China ar fi trebuit să existe şi o secţiune despre Ucraina, dar aceasta a fost eliminată la cererea lui Donald Trump. Afirmaţia îi aparţine lui Alexander Stubb, preşedintele Finlandei.

Declaraţia finală a summit-ului Xi-Trump-Putin ar fi trebuit să conţină un punct despre Ucraina. SUA a eliminat-o - Arhivă

Stubb a declarat pentru publicaţia Helsingin Sanomat că în declaraţia comună de la finalul summit-ului de la Shenzen ar fi trebuit să existe o referinţă despre războiul din Ucraina, dar partea americană a insistat pentru eliminarea acestui punct. Stubb spune că această informaţie a fost aflată cu doar câteva momente de începerea Coaliţiei de Voinţă de la Berlin.

Liderii europeni, sfătuiţi să negocieze cu Putin

"Formularea de acolo era nepotrivită, așa că SUA au eliminat-o. În opinia mea, acest lucru a fost bine", a declarat Stubb. El a făcut referire şi la apelul telefonic efectuat de Trump din Air Force One către liderii europeni şi spune că preşedintele american nu le-a cerut să înceteze sprijinul pentru Ucraina. Preşedintele finladez a declarat că ceea ce le-a spus Trump a fost că vrea încheierea războiului pentru ca Europa să-şi concentreze resursele financiare în alte scopuri. "Așadar, nu a existat niciun apel la încetarea sprijinului pentru Ucraina", a declarat Stubb.

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De asemenea, în acea convorbire telefonică Trump le-a mai transmis liderilor europeni să ia legătura cu Vladimir Putin şi să discute despre pace. "Cert este că în Rusia există o singură persoană care decide în privința războiului și a păcii, iar aceasta este președintele Vladimir Putin", a mai precizat Stubb.