Estonia îşi va închide punctele de trecere a frontierei rutiere cu Rusia din motive de securitate începând cu data de 1 decembrie şi va decide după şase luni dacă va prelungi această măsură, a anunţat vineri guvernul ţării baltice, relatează Reuters.

Estonia închide graniţa cu Rusia pentru cel puţin 6 luni. Moscova ameninţă cu represalii - Profimedia

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Estonia că intenţionează să ridice o nouă "Cortină de Fier" şi a avertizat că vor exista consecinţe, scrie Agerpres.

Estonia a acuzat duminică serviciile de securitate ruse că au pus la cale o tentativă de incendiere a unei companii estoniene din sectorul apărării, incident care, potrivit autorităţilor, este al doilea de acest fel înregistrat anul acesta.

"Închiderea punctelor de trecere a frontierei nu reprezintă o reacţie la un singur incident, ci constituie un nou pas survenit în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei şi a frecvenţei tot mai mari a actelor de sabotaj şi a operaţiunilor hibride în Europa", a declarat vineri, într-un comunicat, ministrul de externe Margus Tsahkna.

Articolul continuă după reclamă

"În cazul în care Tallin va merge mai departe cu aceste planuri, ţara noastră va lua măsurile politice şi diplomatice necesare pentru a-şi apăra interesele naţionale", a declarat Zaharova în cadrul unei conferinţe de presă la Moscova.

"Astfel de măsuri echivalează cu încercări de a ridica o nouă Cortină de Fier sub pretextul fals al unei presupuse ameninţări din Est", a adăugat Zaharova.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins luni acuzaţia Estoniei, afirmând că aceasta face parte dintr-o serie de acuzaţii false la adresa Moscovei, lansate de diverse ţări europene.

Estonia, stat membru NATO şi UE, care susţine ferm Ucraina, are în prezent de cinci puncte de trecere a frontierei prin care călătorii pot intra sau ieşi din Rusia, potrivit guvernului.

Finlanda, vecinul nordic al Estoniei, şi-a închis punctele de trecere a frontierei cu Rusia în 2023 şi le-a menţinut închise de atunci, în timp ce ţările baltice din sud, Letonia şi Lituania, îşi menţin punctele de trecere deschise.

Mii de persoane care locuiesc în Estonia au rude în Rusia sau invers, o moştenire a epocii sovietice.

Punctul de trecere de la Narva, un oraş pe partea estonă a graniţei, cu o populaţie majoritar rusofonă, este utilizat şi de persoane care călătoresc din alte părţi ale Europei pentru a ajunge la Sankt Petersburg, aflat la câteva ore de mers cu maşina.

Potrivit datelor oferite de poliţia estoniană, dintre cele 760.000 de persoane care au trecut frontiera dintre Estonia şi Rusia în acest an, 307.000 au fost cetăţeni ruşi, 175.000 au fost cetăţeni estonieni, iar 54.000 deţineau paşapoarte finlandeze