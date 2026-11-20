Rusia a atacat noaptea trecută Ucraina cu 110 rachete, 80 de croazieră și 30 balistice. Atacul s-a soldat cu cel puțin 8 morți și 30 de răniți. Armata rusă a lovit trei poduri din Kiev, chiar după ce Vladimir Putin a amenințat din China că îi va lovi mult mai dureros pe ucraineni decât au făcut-o ei cu podul din Crimeea. Două rachete și o dronă cu reacție s-au prăbușit în Polonia. "Nu este o coincidență", a acuzat premierul Donald Tusk. Varșovia va solicita NATO să consolideze flancul estic al Alianței.

Locul din Polonia unde ar fi căzut o rachetă de croazieră rusească Kh-101, 20 noiembrie 2026 - Profimedia

2 rachete şi o dronă cu reacţie lansate de Rusia s-au prăbuşit în Polonia

În urma atacului de noaptea trecută, două rachete și o dronă cu propulsie cu reacție, toate de origine rusă, a confirmat guvernul polonez, s-au prăbușit pe teritoriul Poloniei, în apropiere de granița cu Ucraina. Varșovia a ridicat preventiv de la sol câteva avioane, dar, din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Impactul s-a produs în zone nepopulate sau împădurite. O rachetă de croazieră Kh-101 s-a prăbușit în localitatea Nowy Lipowiec, o a doua rachetă a căzut în Rudnik nad Sanem, iar o dronă cu reacție s-ar fi prăbușit în Molodycz.

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Kh-101, una dintre cele mai noi arme din arsenalul de rachete al Kremlinului

Kh-101 este o rachetă de croazieră de mari dimensiuni, cu o lungime de aproximativ 7,5 metri și o greutate de aproape 2,5 tone. Este lansată din aer și are o rază de acțiune de cel puțin 3.500 de kilometri. Asta înseamnă că întregul teritoriu al Ucrainei se află în raza sa de acțiune. Racheta poate ajunge fără dificultate și în Polonia.

Tusk: Nu pare să fie o întâmplare. Ce a căzut în Polonia este de origine rusă

Premierul Donald Tusk a declarat că incidentul pare să fie o provocare intenționată din partea Rusiei, având în vedere că rachete şi drona au căzut în apropierea de Nowa Deba, unde se desfășoară exerciții militare ale Coaliției de Voință.

Tusk a anunțat că se află în contact cu secretarul general al NATO și cu mai mulți lideri europeni. Șeful Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, urmează să ajungă mâine la Varșovia.

"Am avut o discuție îndelungată cu secretarul general al NATO. De asemenea, am făcut schimb de opinii cu mai mulți lideri europeni. Nu vreau să las loc niciunei interpretări. Știm cu certitudine că obiectele care au căzut pe teritoriul Poloniei provin din Rusia.

Avem de-a face cu obiecte de origine rusă. Aceasta nu este doar evaluarea mea, ci și a partenerilor mei externi, inclusiv a secretarului general al NATO.

Nu pare să fie o întâmplare. Sunt prudent în formulări, este o chestiune gravă, dar se pare că avem totuși de-a face cu o provocare intenționată.

Nu este o coincidență faptul că aceste obiecte au căzut în apropierea locului unde se desfășoară exerciții militare ale coaliției de voință", a declarat premierul polonez în cadrul unei conferințe de presă

Răzbunarea lui Putin pentru podul Kerci: Rușii au atacat Ucraina cu 110 rachete

Rușii au atacat Ucraina cu 110 rachete de croazieră, balistice și cu muniții cu fragmentație, precum și cu 400 de drone, dintre care 123 erau cu motor cu reacție, mai greu de interceptat din cauza vitezelor mai mari cu care zboară.

Dronele și rachetele au lovit 23 de ținte în toată țara, au provocat moartea a cel puțin opt persoane și au avariat patru poduri din Kiev, precum și instalații energetice.

Rămași cu puţine rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot, ucrainenii ar fi reușit să doboare doar trei rachete balistice.

Atacul rusesc a avut loc după ce președintele Vladimir Putin a amenințat cu represalii, după trei atacuri consecutive ale forțelor ucrainene asupra podului Kerci, care leagă Crimeea de Rusia și din care s-ar fi prăbușit o porțiune de aproape 200 de metri, tronsonul rutier fiind practic scos din funcțiune.

Zelenski cere Pentagonului să deblocheze transporturile de rachete Patriot

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat, de la summitul Coaliției de Voință de la Berlin, că Ucraina are nevoie urgentă de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru a putea face față atacurilor rusești.

Astăzi, Zelenski a cerut din nou Pentagonului să deblocheze cât mai curând posibil transporturile de rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot pe care Ucraina le așteaptă.

"Contăm pe Pentagon să elibereze transporturile pe care le așteptăm", a scris Zelenski pe platforma X, referindu-se la rachetele interceptoare PAC-2 și PAC-3 pentru sistemul Patriot.

Kievul s-a plâns în repetate rânduri că acestea au fost plătite de partenerii Ucrainei, dar administrația președintelui Donald Trump nu le-a livrat la timp.

"Am instruit Ministerul de Externe al Ucrainei să contacteze fiecare dintre partenerii care au început deja să pregătească pachete de apărare aeriană. Livrările trebuie accelerate", a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a explicat că trei poduri peste râul Nipru au fost închise la Kiev din cauza pagubelor. Printre țintele energetice lovite de ruși s-au numărat substațiile electrice și liniile de distribuție care alimentează centralele nucleare și conectează rețeaua electrică ucraineană la țările vecine din UE, care îi furnizează energie pentru a face față crizelor de producție cauzate de bombardamente.

În timp ce Ucraina a reușit să oprească, iar în unele cazuri să contracareze avansul rușilor pe front, Rusia dispune în continuare de o superioritate aeriană clară, pe care o folosește pentru a distruge, prin acest tip de atacuri, toate tipurile de infrastructură militară și civilă din spatele liniilor ucrainene..